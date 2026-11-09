कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ वाले बयान का बचाव करते हुए पवन खेरा ने भाजपा को ‘इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट’ बताया।

पवन खेड़ा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, जो इतने इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट (बौद्धिक रुप से कंगाल) हैं। ईद एक ‘जेनेरिक शब्द’ है, जैसे त्योहार शब्द…होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार।”

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा दक्कनी है। उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा, “अगर वो दक्कनी भाषा को समझते हैं, तो समझ जाएंगे की इसका मतलब क्या है।”

पवन खेड़ा ने अक्रामक रुख अपनाते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा, “इस पार्टी की ओछी हरकत देखो कि इनके पास ऐसी चीजों में उलझने का वक्त है। उनके पास अगर इतना ही वक्त है तो प्रधानमंत्री को ट्विट करें कि राहुल गांधी से आकर बहस करें।”

VIDEO | Delhi: Calling the BJP "intellectually bankrupt", Congress MP Pawan Khera defends Kharge's remarks, saying the word 'Eid' literally means festival.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/MgD0FmBJUk — Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026

क्या है मामला?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिवाली के अवसर रविवार को पत्रकारों से कहा, “मैं दिवाली के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह देशभर में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है। इसकी वजह यह है कि यह ‘खुशियों की ईद’ है। यह ऐसी ‘ईद’ है, जो लंबे समय तक चलती है। यह खुशी का त्योहार है। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।”

इस पर भाजपा ने कांग्रेस को ‘सनातन विरोधी’ और ‘हिंदू विरोधी’ पार्टी बताया। पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे भी उतना ही साहस दिखाते हुए ईद को ‘खुशियों की दिवाली’ कहें।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग चला रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।