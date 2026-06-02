आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में उनकी मौजूदगी के विरोध पर सवाल उठाया और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर अलगाववादी जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

साथ ही पवन कल्याण ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। यह राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में जनसेना द्वारा आयोजित तेलंगाना नवनिर्माण सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने तत्काल राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस झटके बाद पवन कल्याण ने घोषणा की कि वे जुबली हिल्स स्थित अपने आवास से ही मीडिया से बात करेंगे।

‘तेलंगाना आपके बाप का है’

इस पर कांग्रेस एमएलसी अड्डंकी दयाकर ने पवन कल्याण की आलोचना की और प्रेस कान्फ्रेंस के आयोजन को लेकर सवाल उठाया और इसकी अनुमति देने का विरोध किया। इसका जवाब देते हुए पवन कल्याण ने कहा, “कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद कैसे आऊंगा, क्या तेलंगाना आपके बाप की जागीर है? आप कौन होते हैं मुझे धमकी देने वाले?”

Hyderabad, Telangana | Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, "A few leaders are saying how I will enter Hyderabad. Is Telangana your father’s place? Who are you to threaten me?" pic.twitter.com/KhIxg01O7n — ANI (@ANI) June 2, 2026

कांग्रेस को बताया तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी

जनसेना प्रमुख ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांगते हुए कहा, “मुझे उम्मीद थी कि राहुल और प्रियंका गांधी इस पर जवाब देंगे, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आप एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस के कुछ नेता अलगाववादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। फिर भी आप आंध्र प्रदेश में आना चाहते हैं और आप वहां रहना चाहते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है! कितना बड़ा पाखंड है।”

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, "I expect Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi to respond on this. You are leaders. You are a so-called national party. A few Congress leaders are behaving like separatists. Again, you want to come into Andhra… pic.twitter.com/XzzV6VMe9e — ANI (@ANI) June 2, 2026

उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न राज्यों में लोग पूरे देश में बिना भेदभाव के रहते हैं और काम करते हैं। उन्होंने कहा, “सूरत में तेलुगू लोग रहते हैं। अगर वे लोग कहें कि तेलुगू लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, और अगर महाराष्ट्र के लोग कहें कि तेलुगू लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, तो क्या यह चलेगा?”

तेलंगाना स्थापना दिवस की दी शुभकामना

पवन कल्याण ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेलंगाना के साथ उनका जुड़ाव राजनीतिक या चुनावी हितों से नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित है। तेलंगाना स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से तेलंगाना की संस्कृति और पहचान के समर्थक रहे हैं और अपने कई आलोचकों के राजनीति में आने से बहुत पहले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर चुके हैं, इनमें दूरदराज के आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं।

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आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंंत्री और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने सोमवार को कहा कि उन्हें तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय को तेजी से सफलता पाते देख थोड़ी जलन महसूस हुई। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल तमिलनाडु की राजनीति को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए चीजें ज्यादा आसान हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें