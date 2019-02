बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। सिन्हा ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण का जिक्र करते हुए उसे तथ्यात्मक रूप बेहद ही उम्दा करार दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने बेहद ही कम वक्त में अपने भीतर बदलाव किए हैं और अपनी परिपक्वता का लोहा मनवाया है।

बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा, “कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभावशाली नेता राहुल गांधी ने संसद में बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उनका जवाब तथ्यों से भरपूर और मुरीद बना लेने वाला था। वाकई में कहूं तो उन्होंने (राहुल) बेहद की कम वक्त में परिपक्वता के साथ अपने भीतर सुधार किए हैं। खासतौर पर जब से उनकी पार्टी ने जीत (विधानसभा चुनाव) हासिल की है, तब से उनका आत्मबल काफी ऊंचा है।”

इसी ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने तीन राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी की हार पर कटाक्ष किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वक्त कम बचा है लेकिन पारदर्शिता और सच्चाई का शासन होना चाहिए।

Great speech in Parliament by the charming leader & Congress President Rahul Gandhi @RahulGandhi. His responses were with facts & quite impressive. Really must say he has improved tremendously with maturity in a short span. He is high on confidence especially after his party won

