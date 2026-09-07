दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उसकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ाने की मांग की थी।

इससे पहले रविवार को स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। स्वतंत्र पर आरोप है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान उसने एक नाबालिग प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला किया है और यह बात एक पॉडकॉस्ट में उसने कबूल भी की थी। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ स्वतंत्र

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने भारद्वाज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके समक्ष पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।

स्वतंत्र पर मारपीट के अपराध और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [एससी/एसटी अधिनियम] तथा बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अब कब होगी अगली सुनवाई?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र भारद्वाज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की वजह कानून व्यवस्था से जुड़ी संभावित समस्या बताई थी। केस की अगली सुनवाई अब 21 सितंबर को की जाएगी।

स्वतंत्र की याचिका पर सुनवाई

इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से दायर की हेबियस कॉपर्स (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करेगी। स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया। कोर्ट आज ही यानी सोमवार को ही मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने 5 सितंबर को यूपी के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई सीजेपी के प्रतिनिधियों की ओर से दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने के कुछ घंटों बाद की गई थी।

भारद्वाज पर शुरू में केवल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (साधारण चोट पहुंचाना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

बाद में उसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उसने लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया था और पुलिस ने उसे केवल कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था। उसने एनडीए नेताओं कपिल मिश्रा और चिराग पासवान से करीबी संबंध होने का भी दावा किया।

हालांकि चिराग ने इस बात से इनकार कर दिया और भारद्वाज के खिलाफ उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए अलग से शिकायत भी दर्ज कराई।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नाबालिग छात्रा के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें