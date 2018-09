दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार (22 सितंबर) को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के निजी सचिव फरहत खान को बरी कर दिया। फरहत खान पर साल 2016 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था।

फरहत खान को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि फरहत 20 साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जासूसी के बदले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसे पैसे दे रही थी। फरहत ने साल 1996 से ही दिल्ली में कई सांसदों के पीए के तौर पर काम किया था। पुलिस को शक था कि फरहत पाक एजेंसियों को संसद से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भेज रहा था।

Delhi’s Patiala House Court today discharged Farhat Khan, the personal assistant of Samajwadi Party’s Rajyasabha MP Munawwar Saleem. Khan was arrested by Crime Branch in 2016 on the charges of spying for Pakistan

— ANI (@ANI) September 22, 2018