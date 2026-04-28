पटियाला के शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक पर देर रात करीब 10 बजे तेज धमाका हुआ था। धमाके से पूरी रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे ट्रैक पर ही अज्ञात शव भी मिला। बताया जा रहा है कि यह शव आरोपी का ही है हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही घटना घटी, तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने क्या कहा?

पटियाला पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शंभू और राजपुरा के बीच बोथोनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ कम तीव्रता का विस्फोट आरोपी द्वारा किया गया एक विस्फोट का प्रयास था। इसमें आरोपी की मौत भी हो गई। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। विस्फोट स्थल पर एक क्षत-विक्षत शव मिला।

पटियाला एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा, “हम सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर इस मामले पर काम कर रहे हैं।” विस्फोट स्थल के पास कथित तौर पर मृत पाए गए व्यक्ति की पहचान तरनतारन निवासी जगरूप सिंह के रूप में हुई है। सीमावर्ती जिले की पुलिस टीमों को सतर्क कर दिया गया है और मृतक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है।

जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया, “हमारी टीमें विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही हैं, जिनमें घटना स्थल पर जगरूप सिंह और उसके साथियों की उपस्थिति शामिल है, क्योंकि दो बाइक बरामद की गई हैं।” रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है और अधिकारी घटनास्थल पर मरम्मत कार्य कर रहे हैं। कुछ ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदल दिया गया है।

सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं मामले की जांच

विस्फोट स्थल से तार और अन्य सामग्री के साथ-साथ दो मोटरसाइकिल और एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी, सीआईए टीमों, विशेष इकाइयों और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच जारी रखे हुए हैं।

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