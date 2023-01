Pathan Movie: साध्वी प्राची बोलीं- आखिरकार फ्लॉप हुई पठान, भड़के यूजर्स ने लगा दी ‘क्लास’, एक ने तो कह दिया- साधु के वेश मे आंतकवादी

Sadhvi Prachi: साध्वी प्राची ने एक ट्वीट करके लिखा आखिरकार फ्लॉप हुई पठान। इसमें उन्होंने यह भी लिखा- धन्यवाद सनातनियों। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने उनको घेरना शुरू कर दिया है।

Pathan Movie: पठान फिल्म की रिलीज पर साध्वी प्राची की प्रतिक्रिया (फोटो- इंस्टाग्राम/ PTI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram