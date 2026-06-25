विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार साफ कहा कि पासपोर्ट केवल यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का प्रमाण। अधिकारियों ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है।

इससे पहले दिन में 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक संदेश साझा करते हुए कहा कि यह आयोजन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की वर्षगांठ का प्रतीक है और भारत के पासपोर्ट बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर एक प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। हालांकि यह केवल नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन यह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं है।

इस साल की शुरुआत में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक पहचान पत्र है।

विदेश मंत्रालय ने वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए नए चिप-आधारित ई-पासपोर्ट में शामिल किए गए उपायों, जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार 500 से अधिक पासपोर्ट केंद्रों की स्थापना और 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की डिलीवरी के साथ सेवाओं को आसान बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस सत्यापन को छोड़कर, पासपोर्ट के लिए छह कार्यदिवसों का समय लगता है, और पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बिताया गया समय 45 मिनट से भी कम होता है।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीयों के लिए बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा देने वाले देशों की संख्या 27 हो गई है, जो 2019 में 16 थी। अधिकारी ने कहा कि 47 देशों में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल (नीति) है और 66 देश भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करते हैं। उन्होंने हाल ही में यूरोपीय देशों के साथ हस्ताक्षरित कई आवागमन समझौतों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि ये (समझौते) शिक्षाविदों, छात्रों, प्रशिक्षुओं, नियमित पर्यटकों और व्यवसायों की आवाजाही को आसान बनाते हैं। साथ ही, अवैध प्रवासियों की आसान वापसी के लिए भी एक व्यवस्था तैयार करते हैं।

मंत्रालय जल्द ही दो दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य प्रवासन के कानूनी रास्तों पर प्रकाश डालना और विदेशी नियोक्ताओं तथा विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय नागरिकों के बीच नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाना है।

गलती से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ एअर इंडिया का विमान, अब DGCA ने जारी किया समन

दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक अपने रास्ते से भटक गई। वह पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया। फ्लाइट AI-479 तकनीकी खराबी आ गई थी। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई तो तुरंत ही पायलट यूटर्न लेकर भारतीय एयरस्पेस में लौट आ गया। पढ़ें पूरी खबर।