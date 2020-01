उड़ान में तकनीकी दिक्कत के कारण विलंब से नाराज यात्रियों ने बृहस्पतिवार को एअर इंडिया के चालक दल के सदस्यों के साथ कथित तौर पर धक्कामुक्की की और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की धमकी दी। विमानन कंपनी के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘एआई 865 उड़ान में बृहस्पतिवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण विलंब हुआ। इसे वापस लौटना पड़ा। इस पर यात्री कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगे और फब्तियां कसते हुए पायलट को बाहर आने के लिए कहने लगे।’’

उन्होंने बताया, ‘‘एक पुरुष यात्री ने तो यहां तक कहा कि अगर पायलट बाहर नहीं निकले तो वह कॉकपिट का दरवाजा तोड़ देगा। विमान के अंदर के हालात बद से बदतर हो गए थे।’’

अधिकारी ने बताया कि एक महिला यात्री ने चालक दल के एक सदस्य के साथ कथिततौर पर धक्का मुक्की की, मुख्य निकास द्वार तत्काल खोलने के लिए उसके हाथ तक पकड़ लिए। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

#WATCH A passenger onboard Air India flight AI 865 tried to open the flight exit door forcefully, after flight was delayed due to technical reasons. (02.01.2020) pic.twitter.com/9ZFqoedzzS

