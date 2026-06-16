कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन में एक युवक की कथित मौत का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ रुपये खर्च कर देती है लेकिन छात्रों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा तक नहीं दे पा रही है। वहीं, रेलवे ने राहुल गांधी के इस दावे को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है। रेलवे का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि युवक की तबीयत किसी चिकित्सकीय समस्या या बहुत ज्यादा थकान के कारण बिगड़ी थी।

राहुल गांधी ने सोमवार रात कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल द्वारा ‘X’ पर साझा किए उस दर्दनाक वीडियो का हवाला दिया। इस वीडियो में दावा किया गया कि बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण एक युवक की मौत हो गई।

युवाओं और छात्रों के विषय पर बुधवार को राजस्थान के कोटा से छात्र सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे राहुल गांधी ने ‘X’ पोस्ट किया, “इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया। ये उस भारत के लाचार युवा हैं जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।”

उन्होंने दावा किया कि चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में भीड़, घुटन, और बेबसी आती है।

इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।



ये उस भारत के लाचार युवा हैं – जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।



चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के… https://t.co/v5uF4l7bOV — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा, ”इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती।” उन्होंने कहा, ”पर मैं वादा करता हूं – हम यह आवाज़ उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे। हर छात्र को उसका हक़ मिलेगा, न्याय मिलेगा।”

कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस वीडियो को साझा कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी के पोस्ट को ‘रीपोस्ट’ करते हुए रेलवे के पूर्वी मध्य जोन ने ‘X’ पर कहा, ”उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है। यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है। कृपया ऐसी कोई भी अफवाह या भ्रम नहीं फैलाएं।”

उसने कहा, “वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों एवं स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति संभवतः किसी चिकित्सकीय समस्या अथवा थकानजनित अस्वस्थता से प्रभावित हुआ है।”

4 शहर और लाखों बच्चों का भविष्य, ट्रेन यात्रा के जरिए शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी

देश में पेपर लीक का मुद्दा युवाओं को आंदोलित कर चुका है। युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं और अब विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस हफ्ते ट्रेन से दिल्ली से राजस्थान के कोटा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सफर के जरिए वह शिक्षा क्षेत्र में एक नया अभियान शुरू करेंगे। कई शहरों में छात्रों से बातचीत करेंगे और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मानसून सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए इसी मुद्दे का सहारा लेने वाले हैं।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ