पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह ऐलान किया।

सीएम भगवंत मान के मुताबिक, परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। झोटा की फैमिली इस मांग को लेकर 6 दिन से धरने पर थी और आज झोटा का परिवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने वाला है।

पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए हर कदम उठाएंगे’

भगवंत मान ने अमित शाह की झोटा के परिवार से होने वाली इस मुलाकत से पहले ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और परविंदर के परिवार के साथ है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए हमें जो भी सख्त कदम उठाने होंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।”

इन मांगों के साथ 6 दिन से था धरने पर

बता दें कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से उनका परिवार, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थीं। परिवार इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के इस्तीफे की मांग के साथ 6 दिन से धरने पर है। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह झोटा की फैमिली से मुलाकात करेंगे।

परिवार ने झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया

परविंदर सिंह झोटा के पिता ने बताया था कि शाह से मुलाकात के दौरान वह सीबीआई जांच की मांग ही करने वाला था। झोटा के परिवार ने अभी तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोमवार को कार्य समिति और पंजाब सरकार के बीच हुई पहली औपचारिक बैठक में उनके अंतिम संस्कार को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने में कोई सफलता नहीं मिली। परिवार अपनी मांगों पर अड़ा रहा।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ…

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ…

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ… ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ… — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2026

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पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पहली बार पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह की मुलाकात झोटा के परिवार से भी होगी। गृहमंत्री से होने वाली इस मुलाकात से पहले परविंदर के माता-पिता ने उन मांगों के बारे में बताया है जिन्हें वह अमित शाह के समक्ष रखेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…