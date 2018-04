VIDEO: कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर जमकर बवाल, कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में की तोड़फोड़

कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट में 218 उम्मीदवारों के नाम है। लेकिन इस लिस्ट के जारी होते ही राज्य में बवाल मच गया है। अपने-अपने नेताओं को टिकट ना मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर बवाल काटा है। इस हंगामे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर तोड़फोड़ किया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा कार्यालय में रखी कुर्सियों पर फूटा। इस हंगामे और तोड़फोड़ का एक वीडियो भी सामने आया है।

इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है नाराज कार्यकर्ताओं ने किस तरह पार्टी कार्यालय में कुर्सियां तोड़ी, बैनर-पोस्टर फाड़े और नारे भी लगाए। दरअसल कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही कई कार्यकर्ता यहां पार्टी नेतृत्व से नाराज हो गए। कई नेताओं ने तो पार्टी से इस्तीफा देने की बात तक कह दिया था। नाराज नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर टिकट बटवारे में मनमानी का आरोप लगाया। इसके विरोध में यहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और रैलियां भी की।

#WATCH Congress workers vandalised party’s office in #Mandya protesting over the distribution of tickets of #KarnatakaAssemblyElections pic.twitter.com/Bj4qdJW6m4

— ANI (@ANI) April 16, 2018