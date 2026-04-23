Pritam Lodhi News: मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी को अपने बेटे के मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी करने के बाद बीजेपी के राज्य नेतृत्व से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि उनके बेटे ने अपनी थार गाड़ी से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कहा है कि वह इस मामले में पार्टी के फैसले का पालन करेंगे।

विवाद के बीच भोपाल जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात करने वाले लोधी ने स्पष्ट रूप से सुलह का रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है। अब पार्टी फैसला लेगी। पार्टी जो भी आदेश देगी, मैं उसका पालन करूंगा। पार्टी आपको शिक्षित भी करती है और सबक भी सिखाती है। उन्होंने मुझे सिखाया और मार्गदर्शन भी दिया कि मुझे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। सरकारी अधिकारी हमारे हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं।”

मैं माफी मांगता हूं- प्रीतम लोधी

अपने बेटे से जुड़े 16 अप्रैल के हादसे के बाद की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा एक दुर्घटना में शामिल था। मैंने स्थानीय अधिकारियों की बहुत मदद की, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को जुलूस में शामिल किया, इसलिए मैंने कुछ बातें कह दीं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं।” उन्होंने भरोसा देते हुए अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा, “मैं न तो पार्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा और न ही किसी अधिकारी को हानि पहुंचाऊंगा।”

करेरा एसडीपीओ को दी थी धमकी

बता दें कि विधायक प्रीतम लोधी ने करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ के आवास को गोबर से भरने की धमकी दी थी। इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई थी। मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। इसके बाद बीजेपी ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं के आंतरिक हस्तक्षेप के साथ नुकसान को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू कर दिए।

ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में खासतौर पर पिछोर विधानसभा क्षेत्र में प्रीतम सिंह लोधी आज भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती हैं। लोधी ओबीसी के मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव रखते हैं। यह पहली बार नहीं है जब लोधी विवादों में घिरे हैं। वे बार-बार विवादों में घिर चुके हैं।

क्या था पूरा विवाद?

बता दें कि यह पूरा विवाद 16 अप्रैल को शिवपुरी के करेरा में हुई सड़क दुर्घना के बाद सामने आया है। दिनेश लोधी ने कथित तौर पर एक महिंद्रा थार से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी। शिकायतकर्ता संजय परिहार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, वाहन ने पहले पैदल यात्रियों को टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिल को। घायलों ने दिनेश लोधी को चालक के रूप में पहचाना और बताया कि एसयूवी पर विधायक से जुड़े साइन लगे हुए थे।

बीजेपी ने दिया था नोटिस?

बीजेपी ने बुधवार को शिवपुरी जिले के पिछोरे से विधायक प्रीतम लोधी को उनके हालिया बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह बयान उस आईपीएस अधिकारी को धमकी देने से संबंधित है जिसने हिट एंड रन मामले में उनके बेटे से पूछताछ की थी। बीजेपी की मध्य प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लोधी के व्यवहार को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। पढ़ें पूरी खबर…