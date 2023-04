सियासी दलों को पसंद नहीं आया चुनाव आयोग का RVM वाला प्लान! उठाए गए थे ये सवाल

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक अवधारणा नोट (Concept Note) भेजकर 28 फरवरी तक उनकी राय मांगी थी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

सियासी दलों को चुनाव आयोग का रिमोट एरिया में RVM से मतदान कराने का प्लान पसंद नहीं आया। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के विशेष रूप से डिजाइन की गई रिमोट वोटिंग मशीनों (RVM) का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव का लगभग सभी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। आरवीएम प्रवासियों को उनके घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से भी वोट डालने की सुविधा देता है। चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अधिकांश दलों ने उस योजना पर असहमति जताई जिसे चुनाव आयोग ने पहली बार दिसंबर में घोषित किया था। हालांकि वे इस बात पर सहमत थे कि लगभग 30 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं द्वारा मतदान न करने की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि ऐसे में प्रस्ताव के जल्द ही लागू होने की संभावना नहीं है। https://www.jansatta.com/blank.html

