Amritpal Singh News: जेल में बंद अमृतपाल सिंह के परिवार और वकीलों ने उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई की मांग की है। इस संबंध में परिवार ने सोमवार को जिला अदालत में पैरोल की अर्जी दाखिल की है। अमृतपाल की दादी, चरण कौर का रविवार को निधन हो गया।

पैरोल की इस अर्जी में अमृतपाल सिंह, उनके चाचा हरजीत सिंह जल्लूपुर खेड़ा और भतीजे सुखमनदीप सिंह के लिए 10 से 12 दिनों की अस्थायी रिहाई मांगी गई है। ये सभी लोग 2023 के अजनाला हिंसा मामले के सिलसिले में असम और पंजाब की अलग-अलग जेलों में बंद हैं।

कई धार्मिक रस्में निभाई जानी होती हैं- वकील

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार की कानूनी टीम ने मानवीय आधार पर पैरोल की जरूरत बताई है, ताकि धार्मिक परंपराओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। वकीलों के पैनल के अनुसार, सिख रीति-रिवाजों में अंतिम संस्कार के बाद भी कई अनुष्ठान करने होते हैं। उन्होंने बताया, “सिख मर्यादा और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार, कई धार्मिक रस्में निभाई जानी होती हैं, अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि संचय और विसर्जन तक और अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ का भोग।”

अंतिम संस्कार में शामिल होना एक मौलिक अधिकार- वकील

बचाव पक्ष के वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार के किसी सदस्य के अंतिम संस्कार में शामिल होना एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, “दुख की इस घड़ी में पारिवारिक रस्मों में शामिल होना अमृतपाल सिंह का मानवीय अधिकार है। परिवार अंतिम संस्कार का समय और तारीख तय करने से पहले अदालत के आदेश का इंतजार करेगा, ताकि अमृतपाल सिंह भी अपनी दादी को अंतिम विदाई दे सकें।”

बता दें कि इससे पहले 2023 में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुलाकात कराने के एक आर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों का आरोप है कि प्रशासनिक देरी और सरकार से मंजूरी ना मिलने के कारण वह मुलाकात नहीं हो सकी।

इसके बाद चरण कौर की तबीयत बिगड़ गई और उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में उनका निधन हो गया। 24 फरवरी 2023 की एक घटना के बाद 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ अजनाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। तब से उसे डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है।

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अकाली दल (Waris Punjab De) गुरुवार को चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित आइकन बाबू कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक सेमिनार आयोजित करेगा। इसे संगठन की ओर से अपनी राजनीतिक पहचान को जेल में बंद प्रमुख नेता और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की छवि से आगे ले जाने की पहली बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…