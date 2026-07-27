इस साल जनवरी तक पार्थ पवार की पहचान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में कुछ अलग तरह की थी। वह अजित पवार के बेटे थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से 2.15 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके थे और पार्टी विधायकों की बैठकों में भी एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर की तरह मौजूद रहते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अजित पवार उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में शायद ही शामिल करते थे। यहां तक कि पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान भी उन्होंने पार्थ से चुनाव प्रचार से दूर रहने को कहा था।

लेकिन महज छह महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 36 साल के राज्यसभा सांसद पार्थ पवार अब एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जा रहे हैं। मौजूदा समय में वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

पार्टी नेताओं, नौकरशाहों और करीबी सहयोगियों के मुताबिक, अब संगठन से जुड़े शायद ही कोई बड़े फैसले उनकी मंजूरी के बिना लिए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में विमान दुर्घटना में उनके पिता अजित पवार की मौत, उनकी मां सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बनना व उसके बाद पार्टी में बने नेतृत्व के खालीपन ने पार्थ के प्रभाव को तेजी से बढ़ाया है।

एनसीपी के काम करने का तरीका पूरी तरह बदला

समर्थकों का मानना है कि पार्थ पवार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संगठनात्मक नियुक्तियों से लेकर 2029 के चुनावों के लिए संसाधन जुटाने तक वह पार्टी की हर महत्वपूर्ण गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

वहीं आलोचकों का कहना है कि पार्थ के उभार ने एनसीपी की काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उनके अनुसार, पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया अब कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई है। वरिष्ठता की जगह व्यक्तिगत निष्ठा को प्राथमिकता दी जा रही है और असहमति के लिए बहुत कम जगह बची है। उनका कहना है कि वरिष्ठ नेताओं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीच बढ़ती नाराजगी इस बात का संकेत है कि अजित पवार के बाद पार्टी पर नियंत्रण को लेकर अंदरूनी संघर्ष गहरा रहा है।

इधर, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच संभावित राजनीतिक समझौते की अटकलें तेज हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता में शामिल एनसीपी खुद भी आंतरिक संकट से जूझ रही है। पिछले पंद्रह दिनों में कई घटनाओं ने पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे मतभेदों को उजागर कर दिया है। इनमें सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का सुनेत्रा पवार को जानकारी दिए बिना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करना, सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने को अदालत में चुनौती, प्रफुल्ल पटेल द्वारा “सुधारात्मक कदम” उठाने की मांग और पार्टी के संभावित विलय की चर्चाओं का फिर से तेज होना शामिल है।

लगभग हर बड़े मतभेद के केंद्र में एक ही नाम सामने आता है- पार्थ पवार।

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया के लिए पार्थ पवार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

लंबे इंतजार के बाद मिली राजनीतिक विरासत

एनसीजीपी की राजनीतिक पहचान महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन और ग्रामीण राजनीति से जुड़ी रही है। लेकिन पार्थ पवार का पालन-पोषण इससे बिल्कुल अलग शहरी माहौल में हुआ। उनकी पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वह लंदन चले गए। हालांकि, उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।

उनके दोस्त और करीबी सहयोगी बतातेहैं कि पार्थ को फुटबॉल खेलने का खूब शौक है और कुछ साल पहले तक राजनीति की तुलना में गैर-राजनीतिक जीवन में अधिक सहज महसूस करते थे।

नई युवा पवार परिवार की पीढ़ी में पार्थ इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिनका जन्म उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में हुआ था। उस समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे।

परिवार के एक सदस्य के मुताबिक, ”नवजात पार्थ को सबसे पहले गोद में उठाने वाली उनकी बुआ सुप्रिया थीं।” परिवार का कहना है कि दोनों के बीच यह आत्मीय रिश्ता आज भी बना हुआ है। बाद में जब पुणे भूमि सौदा मामले में पार्थ पवार विवादों में घिरे, तब भी विपक्ष में रहते हुए सुप्रिया सुले ने उनके खिलाफ सीधे तौर पर हमला करने से परहेज किया और सार्वजनिक रूप से तटस्थ रुख अपनाया।

विवादों से राजनीति तक का सफर

पार्थ पवार का नाम पहली बार साल 2013 में विवादों में आया था। उन पर और उनके कुछ दोस्तों पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के परिवार के सदस्य की कार में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता का दावा था कि इस हमले की साजिश पार्थ ने रची थी। यह शिकायत उस समय दर्ज हुई थी जब अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे। हालांकि बाद में यह शिकायत वापस ले ली गई।

2019 का चुनावी आगाज रहा निराशाजनक

2019 का लोकसभा चुनाव पार्थ पवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उन्हें मावल सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर खुद पवार परिवार के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। बताया जाता है कि शरद पवार भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे।

चुनाव में पार्थ को शिवसेना के श्रीरंग बारणे के हाथों 2.15 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही वह पवार परिवार के पहले सदस्य बने जिन्हें किसी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

पार्टी लाइन से अलग राय और आलोचना

2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर पार्थ पवार ने पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग जाकर सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। इस पर शरद पवार ने उन्हें अपरिपक्व यानी इमैच्योर बताया था।

कुछ सालाों बाद जब सुनेत्रा पवार के निर्विरोध उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी और पार्थ ने कांग्रेस की आलोचना की, तब भी शरद पवार ने उनकी राजनीतिक समझ और परिपक्वता पर सवाल उठाए।

चुपचाप सीखते रहे राजनीति के गुर

एनसीपी नेताओं के अनुसार, अजित पवार ने पार्थ को कभी बड़े राजनीतिक दायित्व नहीं दिए लेकिन इसके बावजूद वह पार्टी के कामकाज को बेहद करीब से देखते रहे।

वह विधायकों की बैठकों में अक्सर चुपचाप मौजूद रहते, फैसले लेने की प्रक्रिया को समझते, यह देखते कि कौन नेता उनके पिता के साथ खड़ा है और कौन नहीं। इसी दौरान उन्होंने धीरे-धीरे अपने सलाहकारों और भरोसेमंद नेताओं का एक अलग नेटवर्क भी तैयार कर लिया।

एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने याद करते हुए कहा, ”राजनीतिक चर्चाओं में पार्थ को शायद ही कभी शामिल किया जाता था। यहां तक कि पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान उन्हें देश से बाहर रहने के लिए कहा गया था।”

2023 में आया बड़ा मोड़

पार्टी नेताओं के मुताबिक, पार्थ पवार के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मोड़ 2023 में एनसीपी के विभाजन के बाद आया। जब अजित पवार महायुति में शामिल हुए तब पवार परिवार की नई पीढ़ी के अन्य महत्वाकांक्षी चेहरे- जैसे रोहित पवार और युगेंद्र पवार, शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ रहे।

इस तरह अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में पार्थ के सामने अपनी पीढ़ी का कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। इसके बाद संगठन के भीतर पर्दे के पीछे उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई, भले ही उनके पिता उन्हें सार्वजनिक रूप से राजनीति में आगे लाने से अब भी बचते रहे।

सत्ता का नया केंद्र

अगर अजित पवार के जीवित रहते पार्थ पवार पार्टी के हाशिये पर थे तो उनकी मौत के बाद हालात लगभग रातोंरात बदल गए। पार्टी नेताओं के मुताबिक, पार्थ के आग्रह पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले के हाथों हारने के बावजूद सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति में बनी रहीं। बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया।

वहीं, अजित पवार की मृत्यु के बाद पार्टी के भीतर यह श्रेय भी पार्थ को दिया जाता है कि उन्होंने अपनी मां को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस पूरे दौर में सुनेत्रा पवार ने अपने बेटे का खुलकर विरोध कभी नहीं किया। चाहे चुनाव आयोग को भेजा गया वह पत्र हो जिसमें अजित पवार की मृत्यु के बाद पार्टी की ओर से भेजे गए पत्राचार को नजरअंदाज करने का अनुरोध किया गया था या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम हटाने का फैसला- हर मामले में उन्होंने पार्थ के रुख का समर्थन किया।

जनवरी के बाद साफ दिखने लगा बदलाव

जनवरी के बाद पार्टी के भीतर पार्थ का बढ़ता प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उनके समर्थकों का कहना है कि यह सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश नहीं बल्कि अचानक बने नेतृत्व के खालीपन को भरने की जिम्मेदारी थी।

पार्थ के करीबी लोगों के अनुसार, अजित पवार की मृत्यु के बाद उनके भीतर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने का गहरा दायित्व महसूस हुआ। तभी से उन्होंने पार्टी के वित्तीय प्रबंधन, संगठनात्मक नियुक्तियों और 2029 के चुनावों की तैयारियों तक हर महत्वपूर्ण काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया।

समर्थकों का कहना है कि इसी जिम्मेदारी ने उन्हें निर्णायक नेता भी बनाया। उदाहरण के तौर पर जीशान सिद्दीकी और विक्रम काकड़े को लेकर किए गए वादों का हवाला दिया जाता है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद पार्थ, कोर कमेटी की चार बैठकों तक अपने फैसले पर अड़े रहे और आखिरकार दोनों नेताओं को विधान परिषद में जगह दिलाने में सफल रहे।

एनसीपी के एक मंत्री ने कहा, ”यह स्वाभाविक है कि पार्थ की तुलना उनके पिता से होगी लेकिन मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। फिर भी पार्थ भी अपने वादे निभाने के लिए जाने जाते हैं।”

आलोचकों की नजर में बदल रही है पार्टी की संस्कृति

हालांकि आलोचक इन्हीं फैसलों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि पार्थ केवल प्रभावशाली नहीं बने हैं बल्कि उन्होंने संगठन में निर्णय लेने की शक्ति को अपने आसपास केंद्रित कर दिया है।

उनके मुताबिक, अब पार्टी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा आधार वरिष्ठता या अनुभव नहीं बल्कि व्यक्तिगत निष्ठा बन गई है। पार्टी के भीतर कुछ लोग इस कार्यशैली को ‘मेरी बात मानो, नहीं तो रास्ता अलग है’ (My way or the highway) जैसी शैली बताते हैं।

पार्थ के एक करीबी सहयोगी ने कहा, ”उनके सामने कोई नेता कितना भी अनुभवी या उनसे उम्र और कद में बड़ा क्यों ना हो अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति भविष्य में उनके लिए चुनौती बन सकता है तो उसे कमजोर करने की कोशिश करने से वह पीछे नहीं हटते।”

पार्थ पवार के काम करने का तरीका अलग

पार्थ पवार के साथ काम कर चुके लोग बताते हैं कि उनकी राजनीति करने का तरीका उनके पिता अजित पवार से बिल्कुल अलग है।

अजित पवार की सबसे बड़ी ताकत उनकी सहज उपलब्धता (एक्सेसिबिलिटी) मानी जाती थी। विधायक बताते हैं कि वे सीधे उनके कार्यालय पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते थे और अजित पवार वहीं बैठे-बैठे किसी अधिकारी को फोन कर समाधान निकालने की कोशिश करते थे। लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक था।

इसके उलट, पार्थ पवार छोटी बैठकों को प्राथमिकता देते हैं। वे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते हैं, मीडिया से कम बातचीत करते हैं और शायद ही कभी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक, वह अपनी अधिकांश राजनीतिक गतिविधियां व्यक्तिगत मुलाकातों और सीमित दायरे में होने वाली बैठकों के जरिए संचालित करते हैं।

उनके साथ काम करने वाले नेताओं का कहना है कि पार्थ तक पहुंच आसान नहीं है। देवगिरी स्थित सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास हो या मुंबई, पुणे और बारामती के पार्टी कार्यालय- हर जगह उनसे मिलने का रास्ता उनके भरोसेमंद सहयोगियों के एक छोटे से समूह के जरिए ही तय होता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें सबसे रहस्यमयी नेताओं में से एक माना जाता है।

एक वरिष्ठ नौकरशाह जिन्होंने पार्थ के साथ काम किया है, उनका कहना है, ”आमतौर पर किसी भी नेता के साथ कुछ साल काम करने के बाद यह समझ आ जाता है कि वह किस तरह सोचता है। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई अधिकारी नहीं मिला जो भरोसे के साथ यह कह सके कि वह पार्थ पवार की कार्यशैली और सोच को पूरी तरह समझ चुका है।”

करीबी सलाहकारों पर गहरा भरोसा

पार्थ पवार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अपने कुछ चुनिंदा सलाहकारों पर बेहद अधिक भरोसा करते हैं और महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हीं की राय को प्राथमिकता देते हैं। इस संदर्भ में सबसे अधिक जिस मामले का जिक्र होता है- वह अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी (Amadea Enterprises LLP) से जुड़ा पुणे भूमि सौदा है जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इस कंपनी में पार्थ पवार साझेदार हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है, ”उस समय अजित पवार जीवित थे। अगर पार्थ ने उनके साथ काम कर रहे राजस्व विभाग के अनुभवी अधिकारियों से सलाह ली होती तो वे तुरंत उन्हें इस सौदे से पीछे हटने की सलाह देते। लेकिन अगर आप अपने सीमित सलाहकार समूह के बाहर किसी की राय नहीं सुनते तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होना स्वाभाविक है।”

पुरानी पीढ़ी का बढ़ता विरोध

अजित पवार के जीवित रहते पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव को लेकर पार्टी के भीतर असहजता तो थी लेकिन वह ज्यादातर बंद कमरों तक सीमित रही। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद हालात तेजी से बदले और संगठनात्मक फेरबदल के साथ यह असंतोष खुलकर सामने आने लगा।

मार्च में सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि अजित पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी की ओर से भेजे गए किसी भी पत्राचार को मान्यता न दी जाए। इसी दौरान पार्टी उस समय विवादों में आ गई जब चुनाव आयोग को सौंपी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के नाम शामिल नहीं थे।

हालांकि बाद में इसे एक लिपिकीय (क्लेरिकल) गलती बताया गया। लेकिन इस घटना ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच यह आशंका और गहरा दी कि संगठन में उनकी भूमिका और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।

संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई

पार्टी नेताओं के अनुसार, यह विवाद सिर्फ नाम छूटने का नहीं था बल्कि अजित पवार के बाद संगठन पर नियंत्रण को लेकर चल रहे बड़े संघर्ष का हिस्सा था।

पार्थ पवार के करीबी एक युवा एनसीपी नेता ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का जिक्र करते हुए कहा, ”जैसे ही पार्थ को लगा कि पार्टी संविधान में बदलाव करके संगठन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बिना हिचकिचाए दोनों नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया।”

दूसरी ओर, तटकरे और पटेल के समर्थकों का कहना है कि दशकों की राजनीतिक मेहनत और रिश्तों से खड़े किए गए संगठन को अब कुछ चुनिंदा लोगों के छोटे से समूह के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है।

मतभेद खुले तौर पर सामने आए

इन मतभेदों को छिपाना तब और मुश्किल हो गया जब इसी महीने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब खबरें थीं कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) विधेयक पर एनडीए का समर्थन कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन्हें इस मुलाकात की पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके अगले ही दिन पार्थ पवार ने स्वयं देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि भविष्य में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी ऐसी किसी भी बैठक की जानकारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पहले से दी जाए।

संकट और गहराया

इसी दौरान सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को अदालत में चुनौती दी गई। प्रफुल्ल पटेल ने सार्वजनिक रूप से पार्टी में ‘सुधारात्मक कदम’ उठाने की मांग की। वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष उदयकुमार आहेर ने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्थ पवार का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि पार्थ पवार को केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए।

पार्टी नेताओं का मानना है कि पार्थ पवार द्वारा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को संगठन में हाशिए पर धकेलने की रणनीति ने ही इन दोनों नेताओं को पार्टी के संभावित विलय की चर्चाओं को फिर से हवा देने के लिए प्रेरित किया है।

चौराहे पर खड़ी पार्टी और नया नेतृत्व

पार्टी के भीतर बढ़ते प्रभाव के बावजूद पार्थ पवार अब भी एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी राजनीतिक सोच और रणनीति को समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने अब तक शासन, नीतियों या अपने राजनीतिक विजन पर बहुत कम सार्वजनिक रूप से बात की है। उन्होंने कभी कोई ऐसा विस्तृत इंटरव्यू भी नहीं दिया जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि वह किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी लोग उन्हें उनकी विचारधारा से ज्यादा उनकी कार्यशैली के आधार पर आंकते हैं।

सहयोगी दलों की नजर

एनसीपी से बाहर भी पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखी जा रही है लेकिन फिलहाल प्रतिक्रिया काफी सतर्क है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सहयोगी दल का आंतरिक मामला बताते हुए कहा, ”पार्थ पवार के उभार से महायुति के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए एनसीपी के भीतर वह क्या करते हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है।”

वहीं पवार परिवार के दूसरे धड़े यानी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज किया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि वे पवार परिवार के सदस्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

असली चुनौती अभी बाकी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महायुति का यह सहज रवैया कब तक बना रहेगा। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्थ पवार संगठन के भीतर मिली शक्ति को जनता के बीच राजनीतिक स्वीकार्यता में बदल पाते हैं या नहीं।

फिलहाल उनकी ताकत मुख्य रूप से दो आधारों पर टिकी हुई मानी जाती है- अपने पिता अजित पवार की राजनीतिक विरासत और अपनी मां सुनेत्रा पवार का भरोसा।

एनसीपी के एक मंत्री ने कहा, ”विधायकों का विश्वास जीतना और उन्हें साथ बनाए रखना अजित पवार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। लेकिन अभी तक पार्थ पवार के पास अपने पिता की विरासत के अलावा दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे करके तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत करने से उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ सकता है लेकिन यह रणनीति तभी तक कारगर रहेगी जब तक पार्टी के विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे।”

पार्थ पवार का तेजी से बढ़ता प्रभाव उन्हें एनसीपी का नया शक्ति केंद्र बना रहा है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह संगठन के भीतर मिली ताकत को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान और व्यापक जनाधार में बदल सकें। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि वह केवल अपने पिता की विरासत के उत्तराधिकारी बनकर रहेंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान स्थापित कर पाएंगे।