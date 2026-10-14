पंजाब के ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कथित शूटर अश्विनी कुमार को परमिंदर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले परमिंदर सिंह झोटा नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सामाजिक मुहिम चला रहे थे। राज्य में नशा विरोधी अभियान चलाने वाले परमिंदर की मंगलवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब झोटा अपने साथियों के साथ मानसा क्षेत्र में मौजूद थे।

परमिंदर को टारगेट करके किया हमला

चश्मदीदों ने बताया कि हमलावरों ने परमिंदर को निशाना बनाकर बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थीं। अचानक हुए इस हमले में झोटा के पेट और पांव में गंभीर गोलियां लगीं, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों और उनके साथियों ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए मानसा के सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने परमिंदर सिंह झोटा को मृत घोषित कर दिया। इस हमले में तीन अन्य युवक घायल हुए हैं।

यह एक ब्रेकिंग न्यूज है। खबर अपडेट की जा रही है।