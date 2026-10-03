संसद की कई कमेटियों के चेयरमैन बदले जाने हैं। कुल 24 में से 6 कमेटियों में बदलाव होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, टीएमसी के कुछ सांसदों के पाला बदलने की वजह से पार्टी के हाथ से चेयरमैन के दो पद जाने वाले हैं।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के कई सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी।

कॉमर्स पर बनी संसदीय कमेटी की कमान बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को सौंपी जाएगी। अभी तक इसकी चेयरमैन टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन हैं।

इसके अलावा केमिकल्स पर बनी कमेटी की चेयरमैन अब काकोली घोष दस्तीदार होंगी। अभी तक इस समिति के चेयरमैन टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद थे। दस्तीदार ने टीएमसी के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व किया था। दस्तीदार ने दावा किया था कि टीएमसी के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं।

इस साल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। चुनाव नतीजों के बाद दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी सांसदों का एक गुट स्पीकर ओम बिरला से मिला था। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें लोकसभा में अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए। अभी इस मामले में फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास लंबित है।

दिग्विजय सिंह की जगह आएंगे मुकुल वासनिक

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, शिक्षा से जुड़ी कमेटी में भी बदलाव होना तय है। अभी इस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह हैं। उनकी जगह अब मुकुल वासनिक को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा।

बीजेपी ने अपनी तीन कमेटियों के चेयरमैन बदले हैं। ‘कार्मिक, जन शिकायत, कानून और न्याय’ पर बनाई गई कमेटी के चेयरमैन के पद पर बीजेपी सांसद बृज लाल की जगह पार्टी के ही सुजीत कुमार को लाया गया है। ‘श्रम, कपड़ा और कौशल विकास’ कमेटी के चेयरमैन पद पर लोकसभा सांसद बसवराज बोम्मई की जगह शशांक मणि को नियुक्त किया गया है। तीसरा बदलाव बीजेपी ने रेलवे कमेटी में किया है, जहां सीएम रमेश की जगह सांसद सुधीर गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य बृज लाल का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है।

संसद में कुल 24 समितियां हैं जिनमें दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इनमें से आठ समितियां राज्यसभा के सभापति के जबकि 16 लोकसभा अध्यक्ष के दायरे में आती हैं।

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