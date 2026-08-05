प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में सरकार मेटा के खिलाफ सख्त है। सरकार ने मेटा और उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को चेतावनी दी है।
‘जुकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए’, फेसबुक द्वारा पीएम मोदी का वीडियो ब्लॉक करने संसदीय समिति सख्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में सरकार मेटा के खिलाफ सख्त है। सरकार ने मेटा और उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को चेतावनी दी है।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्क
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