प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में सरकार मेटा के खिलाफ सख्त है। सरकार ने मेटा और उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को चेतावनी दी है।