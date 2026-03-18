Energy Crisis in India: ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध लंबा खिंचता नजर आ रहा है, जो कि दुनियाभर में बड़ी त्रासदी ला सकता है। इस बीच संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने कहा है कि ईरान युद्ध के चलते भारत सरकार को कच्चे तेल के स्थायी भंडार को बढ़ाना होगा। एलपीजी और कच्चे तेल के भंडारण को 90 दिनों तक बढ़ाना होगा, जो कि वैश्विक बफर स्टॉक का मानक है।

दरअसल, संसदीय समिति की सिफारिश की है कि मंत्रालय वैश्विक मानक को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे। इसके अंतर्गत, समिति ने सिफारिश की है कि जहां भी भूवैज्ञानिक परिस्थितियां अनुकूल हों, वहां अधिक गुफाओं के निर्माण की संभावना तलाशी जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज के स्थान बढ़ाएं।

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पीएनजी के टारगेट में पीछे है सरकार

बता दें कि भारत सरकार का लक्ष्य साल 2034 तक पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंचाना है लेकिन फिलहाल ये संख्या काफी कम है। इसलिए समिति ने कहा है कि मंत्रालय सिटी गैस वितरण नेटवर्क के हिस्से के रूप में पीएनजी कनेक्शनों को प्राथमिकता देने की संभावना तलाश सकता है।

ग्रामीण इलाकों के लिए दी खास सलाह

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण गरीबों द्वारा एलपीजी रिफिल की कम संख्या को देखते हुए संसदीय समिति ने कहा कि मंत्रालय को इस बात की संभावना तलाशनी चाहिए कि जिन क्षेत्रों में रिफिल की दर सबसे कम है, उन्हें सामान्य से अधिक सब्सिडी दी जा सकती है या नहीं।

रिपोर्ट में क्या-क्या कहा?

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में भारत की हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसकी कुल प्राथमिक ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है, जो 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल तेल समतुल्य प्रति दिन से बढ़कर 2050 तक लगभग 43.6 मिलियन बैरल तेल समतुल्य प्रति दिन हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत 2024 और 2025 के बीच तेल की मांग में वैश्विक वृद्धि में 40% से अधिक और प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि में लगभग 8% का योगदान देगा।

कहां हैं कच्चे तेल के स्टोरेज?

भारत में कच्चे तेल के भंडारण की बात करें तो मुख्य सामरिक भंडारण विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर में स्थित हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 MMT है। इसके अलावा, असम के डिगबोई, गुजरात के अंकलेश्वर और मुंबई हाई में प्रमुख उत्पादन और स्टोरेज क्षेत्र हैं।

भारत में कहां-कहां है एलपीजी का भंडारण?

भारत में एलपीजी के प्रमुख रणनीतिक स्टोरेज मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इनके भंडारण में भूमिगत गुफाओं का उपयोग किया जाता है। मुख्य स्टोरेज कर्नाटक के मंगलुरु (80,000 टन) में और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (60,000 टन) में हैं। इसके अलावा गुजरात के दाहेज और केरल के कोच्चि में भी एलपीजी स्टोरेज के बड़े टर्मिनल हैं।