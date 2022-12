Parliament Winter Session 2022: बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी शामिल, भारत-चीन सीमा मुद्दे को लेकर विपक्ष आज फिर करेगा हंगामा

Parliament: विपक्ष मंगलवार को भी सदन में भात-चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाएगा। तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प के बाद से विपक्ष लगातार संसद में भारत-चीन सीमा का मुद्दा उठा रहा है।

Parliament Session: शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

