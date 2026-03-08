संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार (9 मार्च 2026) से शुरू होने वाला है। ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सत्र के पहले ही दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग करने वाला विपक्ष का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लगभग चार दशकों में सदन के किसी स्पीकर के खिलाफ पहली ऐसी कोशिश है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सदस्यों ने साइन किए हैं और इसे सोमवार के लिए लोकसभा की कामकाज की लिस्ट में रखा गया है।

किसके पास कितने नंबर?

543 सदस्यों वाली लोकसभा में सत्ताधारी NDA के पास अच्छी खासी बहुमत है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 335 सांसद हैं। दूसरी तरफ़ इंडिया ब्लॉक और दूसरी गैर-NDA पार्टियों के पास मिलाकर लगभग 230 MP हैं। कांग्रेस 99 सांसदों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी, DMK, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (UBT), NCP (SP), लेफ्ट पार्टियां और दूसरे रीजनल दल हैं।

अगर सभी विपक्षी सदस्य एक साथ वोट भी करते हैं, तो भी संख्या मौजूद सदस्यों के सिंपल मेजॉरिटी और संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत स्पीकर को हटाने के लिए ज़रूरी वोटिंग से कम है। इसी वजह से विपक्षी नेता निजी तौर पर मानते हैं कि प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद कम है। हालांकि, वे इसे पार्लियामेंट्री कार्यवाही में विपक्ष के बढ़ते मार्जिनलाइज़ेशन पर बहस के लिए मजबूर करने के मौके के तौर पर देखते हैं।

TMC ने प्रस्ताव का किया समर्थन

इस कदम का पॉलिटिकल महत्व इस बात में है कि इसने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को एक साथ ला दिया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC), जो हाल के महीनों में INDIA ब्लॉक से टैक्टिकल दूरी बनाए हुए थी और शुरू में प्रस्ताव पर साइन करने वालों में शामिल नहीं थी, उसने शनिवार को घोषणा की कि वह प्रस्ताव का समर्थन करेगी। इस फैसले से विपक्ष को सेशन की शुरुआत में कुछ हद तक एकता दिखाने में मदद मिली है। हालांकि उसके घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का समर्थन किया है और बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को ऐसा ही व्हिप जारी किया है।

सदस्यों के बीच बैठेंगे स्पीकर

जब लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, तो ओम बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके बजाय जब सदन उन्हें हटाने की मांग वाले नोटिस पर विचार करेगा, तो वह सदस्यों के बीच खास तौर पर बैठेंगे। संविधान के तहत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर को अपना बचाव करने का अधिकार है। आर्टिकल 96(2) कहता है कि जब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो स्पीकर को कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है।वह पहली बार में प्रस्ताव पर वोट भी कर सकते हैं। हालांकि दूसरे सांसद जो अपनी तय सीटों से ऑटोमेटेड वोटिंग सिस्टम से वोट करते हैं, उनके उलट स्पीकर वोटिंग स्लिप का इस्तेमाल करके अपना वोट डालेंगे क्योंकि वह स्पीकर की कुर्सी पर नहीं होंगे।

नियम क्या कहते हैं?

ऐसा प्रस्ताव लाने का प्रोसेस लोकसभा के प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ़ बिज़नेस के नियमों में बताया गया है। रूल 201(2) के मुताबिक, जिस सदस्य के नाम पर प्रस्ताव है, उसे बुलाए जाने पर उसे पेश करना होगा। उस समय बोलने की इजाज़त नहीं है। फिर पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को सदन के सामने रखेंगे और जो सदस्य इजाज़त देने के पक्ष में हैं, उनसे अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहेंगे।

अगर 50 से कम सदस्य खड़े नहीं होते हैं, तो चेयर घोषणा करेंगे कि इजाजत दे दी गई है। फिर प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए और इजाजत मिलने के 10 दिनों के अंदर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। अगर 50 से कम सदस्य समर्थन में खड़े होते हैं, तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। यह देखते हुए कि प्रस्ताव पर 100 से ज़्यादा सांसदों ने साइन किए हैं, तो 50 सदस्य आसानी से खड़े होने की उम्मीद है। एक बार इजाजत मिल जाने के बाद रूल 202 यह कहता है कि प्रस्ताव को तय दिन बहस और वोटिंग के लिए काम की लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

संसद का एक खास पल

भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव बहुत कम आते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर जी वी मावलंकर को दिसंबर 1954 में ऐसे प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। बाद में नवंबर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। सबसे हालिया मामला अप्रैल 1987 का है, जब उस समय के स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। इन सभी मामलों में प्रस्ताव फेल हो गया और स्पीकर अपने पद पर बने रहे।

लंबे समय से विपक्ष कर रहा शिकायत

विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में संसद के दोनों सदनों के स्पीकर पर प्रोसीजरल मामलों में सरकार का पक्ष लेने और विपक्ष की मुद्दे उठाने की क्षमता को कम करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में विपक्ष ने हाल के सालों में दो बार ऐसे ही प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। विपक्ष ने 2020 में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह को हटाने की मांग करते हुए और 2024 में उस समय के वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष नोटिस दे चुका है। हालांकि दोनों नोटिस खारिज कर दिए गए थे।

विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर सोमवार के प्रस्ताव से नंबरों में कोई बदलाव नहीं भी होता है, तो भी सदन में चर्चा से उन्हें चेयर के खिलाफ भेदभाव के अपने आरोपों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर रखने का मौका मिलेगा। प्रस्ताव में खुद दावा किया गया है कि स्पीकर ने सदन के सभी वर्गों का विश्वास जीतने के लिए ज़रूरी निष्पक्ष रवैया बनाए रखना बंद कर दिया है और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विवादित मामलों पर रूलिंग पार्टी के वर्जन का खुले तौर पर समर्थन करते हुए सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

