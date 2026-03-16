संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। सोमवार यानी 16 मार्च 2026 को संसद चल रही थी। इसी दौरान अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। पता चला कि तकनीकी खराबी और खासकर हवा की वजह से बूम बैरियर गिर गया था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। आनन फानन में तुरंत क्विक रिएक्शन टीम (QRT) को सुरक्षा कारणों की जांच के लिए भेजा गया।

CISF संभालती है संसद भवन की सुरक्षा

सूत्रों के मुताबिक संसद भवन परिसर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वाली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) के सीनियर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, हालात का जायज़ा लिया और पाया कि सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। विजय चौक के पास वाले गेट पर ये घटना हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि बूम बैरियर गाड़ियों को तब तक सीधे अंदर आने से रोकता है जब तक उसे ऊपर न उठाया जाए। यही बैरियर अपने आप नीचे गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा लगता है कि तेज़ हवा के कारण हुई किसी तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ होगा।

तकनीकी खराबी की वजह से गिरा था बूम बैरियर

हालांकि सूत्रों ने बताया कि इस बात की विस्तृत जांच चल रही है कि बूम बैरियर तेज हवा के कारण नीचे गिरा या फिर उस समय परिसर में प्रवेश कर रही एक कार के एंट्री स्टिकर को पढ़ न पाने की वजह से। पास में ही तैनात एक QRT को तुरंत मौके पर भेजा गया, लेकिन जैसे ही यह साफ हो गया कि सुरक्षा को लेकर जो डर था वह महज एक तकनीकी खराबी थी, टीम जल्द ही अपनी जगह पर लौट गई।

एक सूत्र ने बताया, “इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।” दिसंबर 2023 में सुरक्षा में हुई चूक के बाद मई 2024 में दिल्ली में स्थित संसद भवन की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी CISF को सौंपी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इस अर्धसैनिक बल ने परिसर की सुरक्षा के लिए लगभग 3,300 जवानों को तैनात किया है। CISF की इस टुकड़ी में अग्निशमन कर्मी और आपदा राहत टीमें भी शामिल हैं। पढ़ें केंद्र सरकार पर भी लागू होगी आचार संहिता

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