Parliament Monsoon Session: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन आज, अमित शाह दे सकते हैं विपक्ष के आरोपों पर जवाब

पहले दिन 6 घंटे तक सदन में पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने जोरदार तरीके से चर्चा में हिस्सा लिया।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो- (इंडियन एक्‍सप्रेस)।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा का आज दूसरा दिन है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंगलवार को तीखी बहस हुई। विपक्ष की ओर से सुप्रिया सूले, डिंपल यादव समेत कई और दलों के नेताओं ने हमला बोला। तो वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से निशिकांत दुबे, किरेण रिजिजू समेत कई और नेताओं ने विपक्ष को जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के युवा उनसे न्याय मांगते हैं। आखिर वे मणिपुर पर चुप्पी क्यों साधकर रखे हैं। हम मणिपुर मुद्दे पर उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। गुरुवार को चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं राहुल गांधी सांसदी बहाल होने पर सोमवार से संसद लौटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को डिबेट में नहीं बोले थे लेकिन गुरुवार को उनके चर्चा में भाग लेने की संभावना है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि 2014 से पहले, पूर्वोत्तर के कई लोगों को दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में नस्लीय भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा था।

