NDA Meeting: NDA सांसदों की बैठक आज, लोकसभा समेत आगामी चुनावों में जीतने का मंत्र देंगे PM मोदी, बनेगी ‘INDIA’ से निपटने की रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक में उन्हें आगामी चुनावों में जीत का मंत्र दे सकते हैं। वहीं बैठक के दौरान संसद के मौजूदा सत्र में जारी विपक्ष के गतिरोध से निपटने की रणनीति भी बनाई जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Source- PTI)

PM Modi meetings with NDA MPs: संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (31 जुलाई) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की बैठक के साथ करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए सांसदों को पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जीत का मंत्र देंगे। बैठक के दौरान संसद के मौजूदा सत्र में जारी विपक्ष के गतिरोध से निपटने की रणनीति भी बनाई जाएगी। दूसरी ओर संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार हैं।

