मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसद पिछले कई दिनों से रोजाना संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार जवाबदेही से बच रही है। इस मुद्दे पर बात करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर बयान देने की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और गृह मंत्री भी सदन में आकर बयान दें। अगर चर्चा होती है तो हम उसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। चर्चा के माध्यम से ही समाधान निकल सकता है। अगर चर्चा नहीं होती है तो वे घर पर बैठेंगे, वहीं से बयान देंगे या चुप रहेंगे। यह कैसे हो सकता है? वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे सदन के अंदर नहीं आना चाहते। संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं?”

#WATCH | Delhi | LoP, Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge says, "The demand is that the Prime Minister should come to the House, and the Home Minister should also come to the House and make a statement. If a discussion takes place, we are ready to participate. Only through discussion… https://t.co/pW4Z2ho1t9 pic.twitter.com/MGFRrK3D8V — ANI (@ANI) August 5, 2026

विपक्षी दलों का संसद परिसर में मार्च

अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। यह मार्च संसद परिसर में ‘प्रेरणा स्थल’ में महात्मा गांधी की प्रतिमा से संसद भवन के मकर द्वार तक निकला गया। मार्च में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और अगर पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों ने एक बैनर पकड़ रखा था जिस पर ‘अमित शाह, जवाब दो’ लिखा हुआ था। मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव समेत विभिन्न विपक्षी दलों के कई सांसद और नेता शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने कहा, “संदेश यह है कि जो लोग सत्ता में हैं उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। यह लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है और न ही कोई राज दरबार है। अगर कुछ हुआ है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसी की तो होनी चाहिए। किसी ने तो इसका आदेश दिया होगा इसलिए जिम्मेदारी लीजिए। यही इस देश की परंपरा रही है।”

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राज्यसभा में मंगलवार दोपहर विपक्षी दलों के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित हो गया। पिछले हफ्ते लोकसभा की मुहर लगने के बाद अब इस बिल को संसद की पूरी मंजूरी मिल गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें