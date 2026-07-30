Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को नौंवा दिन है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा मे पेपर लीक से जुड़ा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा। इस पर दोपहर दो बजे से करीब सात घंटे चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता मुकुल वासनिक समेत विपक्ष के कई सांसद बहस में हिस्सा लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक होगा पेश: इसके अलावा, गुरुवार को लोकसभा में ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पर विचार और उसे पारित करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किए जाने वाले इस विधेयक का मकसद ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।
एंटी-पेपर लीक बिल: लोकसभा ने बुधवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। दो दिन की बहस के बाद ध्वनि मत से विधेयक पारित हो गया। हालांकि, लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के खिलाफ 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस बर्बरता का आदेश देने का आरोप लगाया। इससे सदन में हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बिल के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें…
संसद के दोनों सदनों से जुड़ी तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ...
आप विपक्ष के नेता को बोलने तक नहीं दे रहे हैं- केसी वेणुगोपाल
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "दिल्ली में पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? हमें भारत के गृह मंत्री से जवाब चाहिए। भारत के गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं? आप विपक्ष के नेता को बोलने तक नहीं दे रहे हैं।"
वे तथ्यों और सच्चाई को नकार रहे हैं- सुखदेव भगत
राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, "उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। वे तथ्यों और सच्चाई को नकार रहे हैं। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की है। अगर अव्यवस्था फैलती है, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है।"
गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए- कपिल सिब्बल
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अगर किसी ने पैलेट गन से फायरिंग की या लोगों को घायल किया, तो किसी ने इसकी अनुमति जरूर दी होगी। अगर एसडीएम ने अनुमति दी थी, तो क्या गृह मंत्री ने कभी कहा है कि एसडीएम ने गलत काम किया? गृह मंत्री चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी से पता चलता है कि यह उनकी सहमति से हुआ था। अन्यथा, वे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते कि एसडीएम ने गलत काम किया। एक तरफ, भाजपा ने शुरू में पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा लोगों के चेहरों और शरीरों पर लगी चोटों को दिखाने के बाद, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि फायरिंग हुई थी। इसलिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर भी वे न तो सदन में आते हैं, न कोई बयान जारी करते हैं, और न ही अपनी गलती मानते हैं।"
मैं उनकी कितनी चोरियों की सूची बनाऊं- कीर्ति आजाद
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, "उन्होंने क्या गारंटी दी कि कागजी कार्यवाही लीक नहीं होगी? उन्होंने कहा कि उन्होंने जुर्माने की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दी है। उन्होंने सजा की अवधि भी बढ़ा दी है। यह 'कागजी कार्यवाही लीक रोकने' का उपाय आखिर है क्या? यह सब बकवास है। आपको इन्हें हटाकर बर्खास्त कर देना चाहिए। जिन्होंने राम मंदिर के लिए आवंटित धन का गबन किया; वे चोरी करते रहते हैं—वोटों की चोरी, चंदे की रकम की चोरी और कागजी कार्यवाही लीक के जरिए चोरी। मैं उनकी कितनी चोरियों की सूची बनाऊं।"
सवाल यह है कि गृह मंत्री कल और परसों सदन में क्यों नहीं थे- कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, "सवाल यह है कि गृह मंत्री कल और परसों सदन में क्यों नहीं थे। आम तौर पर, लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री हमेशा मौजूद रहते हैं। गृह मंत्री पहली पंक्ति में बैठते हैं और विपक्षी नेताओं के भाषणों, विशेषकर राहुल गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप भी करते हैं। लेकिन कल और परसों वे सदन में उपस्थित नहीं थे।"
छात्रों को न्याय मिलना चाहिए- राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे छात्रों के खिलाफ हुई क्रूरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।
अमित शाह को सदन में आना चाहिए- प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पूछा गया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज सदन में आना चाहिए, तो उन्होंने कहा, "हां, उन्हें आना चाहिए।"
मैं भी 'लापता गृह मंत्री' नाम की एक फिल्म बनाना चाहूंगा- संजय राउत
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "यह विपक्ष का मामला नहीं है। सरकार को देश की भावनाओं को समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री जिम्मेदार हैं।" वे आगे कहते हैं, "जंतर-मंतर पर क्या हुआ? वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। पूरा रिकॉर्ड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उपलब्ध है। हमने जलियांवाला बाग में जनरल डायर को देखा है; यह 'जनरल कयार' है। ये लोग पीछे से गोली चलाते हैं। भाजपा के समर्थन में कई फिल्में बन चुकी हैं। मैं भी 'लापता गृह मंत्री' नाम की एक फिल्म बनाना चाहूंगा।"
असली मुद्दा यह है कि छात्र नाराज हैं- भाजपा सांसद
राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, "ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और मैं इनकी निंदा करता हूं। ऐसे महान लोकतंत्र का हिस्सा होना हमारा सौभाग्य है, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार निराधार बयान दे रहे हैं और जो मन में आता है वही बोल रहे हैं। पहले 15 मिनट तक उन्होंने सैद्धांतिक बातें कीं। उन्हें सिद्धांतों पर कम और असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। असली मुद्दा यह है कि छात्र नाराज हैं और हमने उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। हमने एक समिति का गठन किया है और भविष्य में छात्रों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय, विपक्ष अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है।"
मंदिर में चंदा चोरी, मुसलमानों पर सीना जोरी- इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "देखिए, 'मंदिर में चंदा चोरी, मुसलमानों पर सीना जोरी', यह एक जगह को देखकर दूसरी जगह निशाना साधने जैसा है। आपने वक्फ के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया, लेकिन अब आपकी नजर मंदिरों की संपत्तियों पर है। फिलहाल, उनकी नजर द्वारका और राम मंदिर पर है, वे दक्षिण के मंदिरों की ओर बढ़ेंगे।"
इस देश के छात्रों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, राहुल गांधी पर नहीं- बीजेपी सांसद
बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, "कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पेपर लीक हुए, वहां सबसे पहले शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सिर्फ बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में इतने प्रश्न पत्र लीक हुए, उन्होंने क्या किया? इसलिए, उन्हें इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने छात्रों की चिंताओं को सही मायने में समझा है और उनके एक ही अनुरोध पर छात्रों ने विरोध स्थल खाली कर दिया। कारण? इस देश के छात्रों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, राहुल गांधी पर नहीं।"
छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया - मणिकम टैगोर
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हमें किरेन रिजिजू के लिए खेद है क्योंकि वे अमित शाह की अक्षमता को नहीं बचा सके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने पूछा कि 20 जुलाई को उन बच्चों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। यह गृह मंत्री का आदेश था। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो किसने दिया? उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वे चिल्ला रहे थे। हमें किरेन रिजिजू के लिए बहुत खेद है क्योंकि उन्हें अपने बॉस अमित शाह का बचाव करना पड़ रहा है, जो पिछले दो हफ्तों से सदन में आने को तैयार नहीं हैं। वे संसद भवन आते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। गोलीबारी के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण अलोकतांत्रिक तरीके से रोक दिया गया। उन्हें अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया।