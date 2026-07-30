कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हमें किरेन रिजिजू के लिए खेद है क्योंकि वे अमित शाह की अक्षमता को नहीं बचा सके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने पूछा कि 20 जुलाई को उन बच्चों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। यह गृह मंत्री का आदेश था। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो किसने दिया? उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वे चिल्ला रहे थे। हमें किरेन रिजिजू के लिए बहुत खेद है क्योंकि उन्हें अपने बॉस अमित शाह का बचाव करना पड़ रहा है, जो पिछले दो हफ्तों से सदन में आने को तैयार नहीं हैं। वे संसद भवन आते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। गोलीबारी के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण अलोकतांत्रिक तरीके से रोक दिया गया। उन्हें अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया।