Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहने की संभावना है। सांसद जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के अलग-अलग विधायी मामलों पर सदन को संबोधित करने की उम्मीद है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राज्यसभा में विचार के लिए ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाला यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया था।

Live Updates

संसद से जुड़ी सभी ताजा जानकारी के लिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ बने रहें...