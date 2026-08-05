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Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहने की संभावना है। सांसद जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के अलग-अलग विधायी मामलों पर सदन को संबोधित करने की उम्मीद है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राज्यसभा में विचार के लिए ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाला यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया था।

Live Updates

संसद से जुड़ी सभी ताजा जानकारी के लिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ बने रहें...

11:01 (IST) 5 Aug 2026

राहुल गांधी से किरेन रिजिजू ने की मुलाकात

संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। संसद परिसर में विपक्ष के नेता के कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं।

10:55 (IST) 5 Aug 2026

हम छात्रों पर हो रहे अत्याचारों और बर्बरता खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे- इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "हम छात्रों पर हो रहे अत्याचारों और बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री अनुपस्थित रहने के बजाय संसद में आएं और यह स्पष्ट करें कि छात्रों की पिटाई क्यों की गई और सिवान जैसी घटनाओं में तीन बच्चों के घायल होने जैसी घटनाओं में आग्नेयास्त्रों और पेलेट गनों का इस्तेमाल क्यों किया गया। पूरा भारत ब्लॉक कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और सवाल यह है कि सरकार कब तक उन्हें इससे वंचित करती रहेगी? तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आस्था और भक्ति के नाम पर चढ़ाए गए चढ़ावों के दुरुपयोग से संबंधित है। सरकार इसके लिए जवाबदेह है और उसे जवाब देना होगा।"

10:49 (IST) 5 Aug 2026

आप अपनी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं- मनोज झा

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में एक वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? आप अपनी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वहां जीवित लोग रहते हैं और आप उनसे उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन रहे हैं।"

10:47 (IST) 5 Aug 2026

अयोध्या में चंदे के दुरुपयोग के आरोपों पर भी सफाई देनी चाहिए- पवन खेड़ा

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "मामले बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम सदन में ये मांगें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को आकर बयान देना चाहिए। उन्हें दिल्ली समेत पूरे देश में युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का जवाब देना होगा। उन्हें अयोध्या में चंदे के दुरुपयोग के आरोपों पर भी सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को भी आगे आकर कश्मीर के राज्य का दर्जा रद्द करने के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जिसे 2019 में ठीक इसी दिन रद्द किया गया था।"

10:41 (IST) 5 Aug 2026

गृह मंत्री भी सदन में आकर बयान दें- खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और गृह मंत्री भी सदन में आकर बयान दें। अगर चर्चा होती है, तो हम उसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। चर्चा के माध्यम से ही समाधान निकल सकता है। अगर चर्चा नहीं होती है, तो वे घर पर बैठेंगे, वहीं से बयान देंगे या चुप रहेंगे। यह कैसे हो सकता है? वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे सदन के अंदर नहीं आना चाहते। संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं?"

10:33 (IST) 5 Aug 2026

हमने 'लापता' पोस्टर तैयार करवाए हैं- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "गृह मंत्री सार्वजनिक स्थानों पर, कभी-कभी संसद परिसर में भी नजर आते हैं, लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा उन्हें ढूंढ रही हैं। हमने 'लापता' पोस्टर तैयार करवाए हैं और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। उन्हें सदन में उपस्थित होना चाहिए। उन्हें किस बात का डर है? 12 वर्षों से आपने देश को भय में रखा है। आपके अधीन ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, आईटी सेल और साइबर सुरक्षा बल जैसी एजेंसियां ​​काम कर रही हैं, फिर भी आप डरे हुए हैं।"

10:24 (IST) 5 Aug 2026

प्रधानमंत्री को छात्र समुदाय से माफी मांगनी चाहिए- सीपीआईएम सांसद

सीपीआई (एम) सांसद वी. शिवदासन ने कहा, "प्रधानमंत्री को छात्र समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। पुलिस ने हमारे छात्र समुदाय पर बेरहमी से हमला किया। न केवल दिल्ली में, बल्कि जहां भी भाजपा सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने छात्रों और प्रदर्शनकारी समुदाय के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने छात्राओं पर लाठियां चलाईं। उन्होंने आंसू गैस छोड़ी। उन्होंने पेलेट गन चलाईं। उन्होंने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ अलग-अलग तरह की ताकत का इस्तेमाल किया। फिर मोदी कहते हैं कि उन्होंने छात्र समुदाय को माफ कर दिया है। क्यों? यह एक घिनौना मजाक है और कुछ नहीं।"

10:19 (IST) 5 Aug 2026

यह लोकतंत्र है तानाशाही नहीं- प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "हां, संदेश यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी है। यह लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं, राज दरबार नहीं। इसलिए अगर कुछ हुआ है, जैसे पैलेट गन का इस्तेमाल, आंसू गैस, लाठीचार्ज, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की तो होगी ही, किसी ने तो आदेश दिया होगा, इसलिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह देश की परंपरा रही है।"

10:16 (IST) 5 Aug 2026

विपक्षी सांसद मकर द्वार तक करेंगे मार्च

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सहित विपक्षी सांसद, 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 'पुलिस कार्रवाई', अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गबन और अन्य मुद्दों के विरोध में प्रेरणा स्थल स्थित गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

10:16 (IST) 5 Aug 2026

केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद आने से इनकार कर रहे हैं- सागरिका घोष

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद आने से इनकार कर रहे हैं। क्या यह संसदीय लोकतंत्र है? वे जवाबदेही स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन का इस्तेमाल भी शामिल है, उसकी जिम्मेदारी लेने को वे तैयार नहीं हैं।"

10:15 (IST) 5 Aug 2026

पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए- एनके प्रेमचंद्रन

आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, "प्रधानमंत्री को छात्रों पर हुए क्रूर लाठीचार्ज और सरकार द्वारा छात्र आंदोलन से निपटने के तरीके के लिए छात्र समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए, छात्रों को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जो इस देश के छात्रों और युवाओं के आंदोलन के दौरान हुआ। विशेष रूप से, सरकार को नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षाओं में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सभी घटनाएं सरकार की विफलताओं के कारण हुईं।"