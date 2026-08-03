Parliament Monsoon Session Day 11 Live Updates: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन आज व्यवधानों के बीच लोकसभा में दो विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026 पेश करने वाले हैं जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पेश करने वाली हैं। वहीं, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले हैं।

इस सत्र में विपक्ष पेपर लीक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती और राम मंदिर दान विवाद जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस व्यवधान के बीच, सरकार के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि केंद्र अगले सप्ताह महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करने से पहले संसद को सुचारू रूप से कार्य करने देने के लिए विपक्ष के रुख में बदलाव का इंतजार कर रहा है। पिछले दो हफ्तों में संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है।

Live Updates