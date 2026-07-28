Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद में 28 जुलाई को एक कड़े एंटी-पेपर लीक विधेयक पर बहस होने वाली है। इससे पहले संसद में एनडीए संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए।

एंटी-पेपर लीक विधेयक में पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान है। सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने हंगामा किया। वे पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे।

जितेंद्र सिंह ने पेश किया विधेयक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में सजा को और कड़ा करने, जेल की कम से कम अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ-साथ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रावधान है। हालांकि, लगातार हो रही नारेबाजी के कारण सत्ताधारी पार्टी निचले सदन से इस कानून को पास नहीं करवा सकी।

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