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Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद में 28 जुलाई को एक कड़े एंटी-पेपर लीक विधेयक पर बहस होने वाली है। इससे पहले संसद में एनडीए संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए।

एंटी-पेपर लीक विधेयक में पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान है। सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने हंगामा किया। वे पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे।

जितेंद्र सिंह ने पेश किया विधेयक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में सजा को और कड़ा करने, जेल की कम से कम अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ-साथ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रावधान है। हालांकि, लगातार हो रही नारेबाजी के कारण सत्ताधारी पार्टी निचले सदन से इस कानून को पास नहीं करवा सकी।

Live Updates
10:37 (IST) 28 Jul 2026

मंगल मिलन बैठक खत्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में भाग लेने के बाद रवाना हुए।

10:32 (IST) 28 Jul 2026

देश का माहौल बदल गया- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "देश का माहौल बदल गया है। हिंदू-मुस्लिम नारा अब काम नहीं करेगा। आप इस नई पीढ़ी, Gen z को हिंदू-मुस्लिम बयानबाजी से प्रभावित नहीं कर सकते।"

10:28 (IST) 28 Jul 2026

कांग्रेस पार्टी इस बहस में सक्रिय रूप से भाग ले रही है- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा, "कांग्रेस पार्टी इस बहस में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और इंडिया ब्लॉक गठबंधन की पार्टियां भी आज की बहस में शामिल हैं। हमें नीट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना है। इन्होंने भ्रष्टाचार के द्वार खोल दिए हैं और नीट और अन्य परीक्षाओं में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। सरकार की नाकामियां और देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा नेताओं की पेपर लीक में संलिप्तता बहस के दौरान उजागर होगी।ष"

10:27 (IST) 28 Jul 2026

एनडीए की मंगल मिलन बैठक जारी

संसद में एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए।