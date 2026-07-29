Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का बुधवार को आठवां दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर आज लोकसभा में मतदान होगा। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में बोल सकते हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस: मंगलवार को लोकसभा में पेपर लीक बिल पर सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। जहां सत्ता पक्ष ने इस बिल को एक मील का पत्थर और क्रांतिकारी कानून बताया, वहीं विपक्ष ने छात्रों के खिलाफ हिंसा और पेपर लीक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल 2026 पेश करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला कानून बताया। उन्होंने कहा, “पहले का बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, इस देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से साबित करता है।”

संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के ‘संसद चलो’ मार्च से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े किए। मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया जो हिंसा का शिकार हुई और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ICU में भर्ती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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