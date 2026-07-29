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Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का बुधवार को आठवां दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर आज लोकसभा में मतदान होगा। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में बोल सकते हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस: मंगलवार को लोकसभा में पेपर लीक बिल पर सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। जहां सत्ता पक्ष ने इस बिल को एक मील का पत्थर और क्रांतिकारी कानून बताया, वहीं विपक्ष ने छात्रों के खिलाफ हिंसा और पेपर लीक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल 2026 पेश करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला कानून बताया। उन्होंने कहा, “पहले का बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, इस देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से साबित करता है।”

संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के ‘संसद चलो’ मार्च से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े किए। मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया जो हिंसा का शिकार हुई और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ICU में भर्ती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

Live Updates

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम...

11:32 (IST) 29 Jul 2026

ऐसे झूठे बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए- दिनेश शर्मा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रल्हाद जोशी पर की गई टिप्पणियों पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "यह बयान गैरजिम्मेदाराना है। प्रल्हाद जोशी ने बेदाग जीवन जिया है और संयमित वाणी उनकी पहचान है। चूंकि उन पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आरोप लगाने वालों को सबूत पेश करने होंगे। यदि वे सबूत पेश करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें ऐसे झूठे बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।"

11:20 (IST) 29 Jul 2026

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रल्हाद जोशी पर दिए गए बयान पर इमरान मसूद ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रल्हाद जोशी पर दिए गए बयान पर इमरान मसूद ने कहा, "इस अपराध में शामिल घोर अमानवीयता पर गौर करें किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार से परहेज नहीं किया गया। जब अपराधियों और हत्यारों को रिहा किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया, तो यह निश्चित रूप से एक सभ्य समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सभी विवरण पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके थे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में यह भी कहा था कि वह इन विवरणों की पुष्टि करने के लिए तैयार हैं।"

11:14 (IST) 29 Jul 2026

सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए- महुआ माजी

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, "अगर प्रियंका गांधी ने ऐसा बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर ही ऐसा कहा होगा। अगर वह तथ्यों के आधार पर ऐसा कह रही हैं, तो मेरा मानना ​​है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो।"

11:04 (IST) 29 Jul 2026

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ने 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी है।

11:02 (IST) 29 Jul 2026

संसद परिसर में गूंजा राम मंदिर चंदा चोरी का मामला

समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में राम मंदिर में दान राशि से जुड़े मामले को उठाया। सपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए।

https://twitter.com/ANI/status/2082336638374670416

11:00 (IST) 29 Jul 2026

आज मुझे विशेष रूप से राहुल गांधी से अपेक्षाएं हैं- किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज मुझे विशेष रूप से राहुल गांधी से अपेक्षाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि 20 या 30 मिनट के अपने भाषण में वे कम से कम 5 मिनट इस विधेयक पर जरूर बोलेंगे। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने से बचना उचित नहीं है।"

10:49 (IST) 29 Jul 2026

सपा सांसदों ने संसद परिसर में लहराई तख्तियां

राम मंदिर चंदा मामले के विरोध में सपा सांसदों ने तख्तियां लेकर और "चंदा चोर गद्दी छोड़" के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।

10:39 (IST) 29 Jul 2026

मैं इन युवाओं को धन्यवाद देता हूं- कीर्ति आजाद

प्रल्हाद जोशी पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वे कानून की बात करते हैं, कानूनी तौर पर देखा जाए तो नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, जबकि कानून पहले से ही लागू थे। देखिए उनके सांसदों ने छात्रों के बारे में कितनी घटिया बातें कही हैं। उनकी एक सांसद ने छात्रों को गटर क्लास कहा। वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले, उन पर चीन और अमेरिका से फंडिंग लेने का आरोप लगा था। मैं इन युवाओं को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें हासिल किया, उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।

10:34 (IST) 29 Jul 2026

वे बच्चों की तरह रोने लगे- संदोष कुमार

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के बारे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर सीपीआई सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा, "यह तथ्यों पर आधारित एक राजनीतिक बयान है और संसद में बोलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने या शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। आप राजनीतिक बचाव कर रहे हैं। वे बच्चों की तरह रोने लगे। यह तथ्यों पर आधारित है, और उन्हें इसकी चिंता क्यों होनी चाहिए? अगर यह तथ्यों के अनुरूप नहीं है तो इसका खंडन करें।"

10:31 (IST) 29 Jul 2026

प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए- शहनवाज हुसैन

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के बारे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद की मर्यादा भंग करने में माहिर हो गए हैं। प्रल्हाद जोशी के लिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रल्हाद जोशी ने मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया है। वे पहले से ही कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लगता है कि किसी मंत्री की नियुक्ति उनसे परामर्श के बाद ही होनी चाहिए। मंत्री के रूप में किसे नियुक्त करना है, यह तय करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। देश की जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और संसदीय मर्यादा भंग करने के लिए माफ नहीं करेगी।"

10:30 (IST) 29 Jul 2026

सौरव दास के बयान पर क्या बोले अखिलेश यादव

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं लिए जाने पर दोबारा विरोध प्रदर्शन करने की बात पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "इसीलिए हमने कहा था कि अगर सदन में सरकार द्वारा यह आश्वासन देते हुए बयान दिया जाता कि किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो मामला स्पष्ट हो जाता।"

10:28 (IST) 29 Jul 2026

ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं- उदित राज

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "सब जानते हैं कि ये लोग झूठे तर्क देते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। प्रल्हाद जोशी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा। इसके बजाय, वे पलटकर उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्हें पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।"

10:27 (IST) 29 Jul 2026

राहुल या प्रियंका गांधी के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है- राहुल सिन्हा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान पर भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, "राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, संसद का कामकाज ठप करना। अब वे देख रहे हैं कि संसद का कामकाज ठप नहीं हुआ है, कार्यवाही जारी है, इसलिए अब वे ऐसी बेतुकी बातें उठा रहे हैं। संसद में NEET, वंदे मातरम या किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा कीजिए। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? उनके सभी आरोप खोखले हैं, उनमें कोई दम नहीं है।"