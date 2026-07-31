Parliament Monsoon Session Day 10 Live Updates: संसद के मानसून सत्र में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्षी छात्रों पर फोर्स के इस्तेमाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

शुक्रवार को एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक बार फिर इसी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में उनके पक्ष की भी बात होनी चाहिए।

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक X पोस्ट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेन जी को डराकर चुप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप बच्चों की हड्डियां तोड़ते हैं। अब आप FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें।

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