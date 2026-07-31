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Parliament Monsoon Session Day 10 Live Updates: संसद के मानसून सत्र में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्षी छात्रों पर फोर्स के इस्तेमाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

शुक्रवार को एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक बार फिर इसी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में उनके पक्ष की भी बात होनी चाहिए।

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक X पोस्ट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेन जी को डराकर चुप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप बच्चों की हड्डियां तोड़ते हैं। अब आप FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें।

Live Updates
11:15 (IST) 31 Jul 2026

Parliament News LIVE: राज्यसभा में हंगामा जारी

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में हंगामा चल रहा है।

11:14 (IST) 31 Jul 2026

Parliament News LIVE: मोदी सरकार बरसे इमरान मसूद

कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को कहा कि पेपर लीक ने पिछले 12 सालों में पूरा शिक्षा तंत्र खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ भी करने से पहले संस्थानों से RSS की विचारधारा के लोगों को हटाइए।

11:14 (IST) 31 Jul 2026

Parliament News LIVE: लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

लोकसभा हंगामे की वजह से 12 तक स्थगित कर दी गई है।