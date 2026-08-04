Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। विपक्ष, राम मंदिर दान में चोरी के मामले और नीट आंदोलन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह एकजुट है। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10.30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसद बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगी। वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में स्पष्टीकरण देंगी। इसके अलावा, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा के बाद विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 को पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी। वहीं, संसद की रक्षा और विदेश मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थायी समितियां अलग-अलग बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगी।

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