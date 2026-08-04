Parliament Monsoon Session News Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। विपक्ष, राम मंदिर दान में चोरी के मामले और नीट आंदोलन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह एकजुट है। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10.30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसद बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगी। वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में स्पष्टीकरण देंगी। इसके अलावा, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा के बाद विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 को पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी। वहीं, संसद की रक्षा और विदेश मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थायी समितियां अलग-अलग बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगी।
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...
कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर पूरी तरह से चिंतित है - गुरजीत सिंह औजला
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, "अभी कुछ देर पहले ही समिति में फिर से घोषणा की गई कि उन्हें दसवें पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। यह विशेषाधिकार हाई कमांड के पास है, इसलिए केवल हाई कमांड ही उन्हें कुछ कह सकता है। लेकिन वे बिल्कुल सही हैं कि वे हाई कमांड के खिलाफ इस्तीफा नहीं दे सकते। इसलिए, मुझे लगता है कि कोई मुद्दा जरूर होगा, और वे हाई कमांड के मंच पर इसे उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर पूरी तरह से चिंतित है और वह पंजाब में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और पंजाब चुनाव जीतेगी भी..."
ये लोग बजट का 30% से अधिक खर्च नहीं कर पाए- शिवपाल सिंह यादव
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव कहते हैं, "यह कैसा बजट है? देखिए चंदे की चोरी, चढ़ावे की चोरी और बजट की चोरी। ये लोग बजट का 30% से अधिक खर्च नहीं कर पाए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह बजट जल्दबाजी में लाया गया है..."
हर आम आदमी हुई चोरी से आक्रोशित है - डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, कहती हैं, "मुझे लगता है कि हर आम आदमी हुई चोरी से आक्रोशित है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं। लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। यह देश का पैसा है। हम चाहते थे कि इसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें यह भी नहीं पता कि कितनी लूट हुई है। कहीं न कहीं यह देश की धरोहर है और मुझे लगता है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।"
सांसदों को धकेला जा रहा है- मणिकम टैगोर
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "रास्ता बंद कर दिया गया है, सांसदों को धकेला जा रहा है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ भाजपा का कार्यालय है? यह संसद है। गृह मंत्री नहीं आते। हम यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वे इसे खत्म करने के लिए इस जगह को खाली करवा रहे हैं। उन्हें आने दीजिए (भाजपा), हम उनका स्वागत करते हैं। क्या वे पहली बार आ रहे हैं।"
लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं- प्रियंका गांधी
पटना और मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि लोग अब भाजपा से तंग आ चुके हैं। वे समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है।"
एके-47 से गोलियां चलाई गईं- सपा सांसद
समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा, "जिस तरह छात्रों को सड़कों पर कुचला गया, उनकी जायज मांगों को रौंदा गया, पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया, एके-47 से गोलियां चलाई गईं। इस पर पूरे देश में जन आक्रोश है। जिस तरह भगवान राम के दान की चोरी हुई। इस पर भी जनता में गुस्सा है, और अभी तो सिर्फ दतिया और बांकीपुर की बात है; उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। जब तक उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, भाजपा पूरी तरह से सफाया हो जाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता बहुमत वाली सरकार बनाएगी।"
बांकीपुर की जनता का जनादेश तानाशाही के खिलाफ है - धर्मेंद्र यादव
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "दतिया और बांकीपुर की जनता का जनादेश तानाशाही के खिलाफ है और इसका परिणाम 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा।"
लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
विपक्षी दलों के हंगामे के बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी है।
हम सदन में अपना आंदोलन जारी रखेंगे- कांग्रेस सांसद
कांग्रेस नेता और सांसद के. सुरेश ने कहा, "लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि गृह मंत्री सदन में आकर 20 जुलाई को छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा पेलेट गन और लाठीचार्ज के इस्तेमाल पर बयान दें। हालांकि, गृह मंत्री न तो सदन में आए हैं और न ही उन्होंने कोई बयान दिया है... चंदे की चोरी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार सदन में इस पर बहस करने को तैयार नहीं है। हम सदन में अपना आंदोलन जारी रखेंगे।"
जनता और युवा पीढ़ी बीजेपी से नाराज हैं- टीएमसी सांसद सौगत रॉय
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "विपक्ष गृह मंत्री से माफी मांगने और राम मंदिर चंदे की चोरी के मामले में जवाब चाहता है।" बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा, "बीजेपी के खिलाफ माहौल है। जनता और युवा पीढ़ी उनसे नाराज हैं। इसलिए उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।"
गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए- पवन खेड़ा
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "गृह मंत्री सदन में आकर देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ जो हुआ है या हो रहा है, उस पर बयान देना बहुत बड़ी बात समझते हैं। चाहे चंदे की चोरी हो या युवाओं का भविष्य चुराना, दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आप सदन चलाना चाहते हैं, तो आकर इस मुद्दे पर बात करें।"
संबित पात्रा पर शिवसेना यूबीटी सांसद ने बोला हमला
भाजपा सांसद संबित पात्रा के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा, "इनका इतिहास क्या है? आपने 2जी और 3जी घोटाले के नाम पर पूरा सत्र चलने ही नहीं दिया। हम सच्चाई पर चर्चा करना चाहते हैं। आप सच्चाई पर चर्चा नहीं करेंगे; आप भ्रम फैलाएंगे और भ्रम से किसी को बर्बाद कर देंगे। अरुण जेटली का बयान ही देख लीजिए। उन्होंने कहा कि सदन को चलने न देना या आवाज उठाना भी कानूनी कार्रवाई है।"
फिरोज शाह रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर फिरोज शाह रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
लोगों को एहसास हो गया है कि भाजपा नेता झूठे वादे करते हैं- अरविंद सावंत
शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने कहा, "प्रशांत (किशोर) जी ने (बांकीपुर उपचुनाव में) 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक चुने गए थे। यह परिणाम जनता की असंतुष्टि को दर्शाता है। लोगों को एहसास हो गया है कि भाजपा नेता झूठे वादे करते हैं।"
एनडीए की मंगल मिलन बैठक जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए के अन्य नेता नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बालायोगी सभागार में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' में शामिल हुए।