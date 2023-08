Live

Parliament Monsoon Session Live: मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, अधीर रंजन के निलंबन पर विपक्ष कर सकता है हंगामा

Monsoon Session of Parliament Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी।

संसद का मानसून सत्र (Source- PTI)

Go to Live Updates संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। मानसून सत्र के अंतिम दिन मणिपुर हिंसा और कांग्रेस नेता अधीर रंजन के निलंबन को लेकर आज फिर हंगामे के आसार हैं। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के चलते लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार को निलंबित किया गया था। जब तक विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती, चौधरी सस्पेंड रहेंगे। कांग्रेस आज इस पर दोनों सदनों में विरोध कर सकती है। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए विधेयक पर भी हंगामा हो सकता है। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में यह बिल पेश किया था। मोदी सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) कल गिर गया था। Live Updates Live: 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली दिल्ली के प्रगति मैदान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर और शोभा करंदलाजे भी हिस्सा ले रहे हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1689842482539036673