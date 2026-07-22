लोकसभा और राज्यसभा में बहस की जगह हंगामा, सवालों की जगह नारेबाजी और कानून बनाने की प्रक्रिया की जगह बार-बार स्थगन। संसद के मानसून सत्र के पहले तीन दिनों की तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। पहले दो दिन दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही जबकि तीसरे दिन भी सदन में सामान्य कामकाज नहीं हो सका और अगले दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। सरकार और विपक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं। विपक्ष NEET, छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा है, वहीं सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इस राजनीतिक टकराव के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है- जब संसद नहीं चलती, तब इसकी कीमत कौन चुकाता है?

इस सवाल का जवाब सीधे देश के करोड़ों करदाताओं से जुड़ा है। संसद का संचालन केवल सांसदों की मौजूदगी तक सीमित नहीं होता। इसके लिए सुरक्षा, सचिवालय, अनुवाद, रिपोर्टिंग, तकनीकी सेवाओं, प्रसारण, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हर दिन करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। बजट सत्र 2026 के दौरान लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन में कहा था कि संसद की कार्यवाही पर हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपये, हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपये और एक दिन में लगभग 9 करोड़ रुपये का खर्च आता है।

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इसी आधार पर देखें तो मानसून सत्र के पहले तीन दिनों में करीब 27 करोड़ रुपये की अनुमानित संचालन लागत बैठती है। हालांकि, इन तीन दिनों में प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कामकाज सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में यह बहस केवल राजनीतिक नहीं रह जाती बल्कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल, संसदीय जवाबदेही और लोकतंत्र की कार्यक्षमता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।

आंकड़े क्या कहते हैं?

लोकसभा और राज्यसभा की निर्धारित कार्यवाही को आधार मानें तो संसद प्रतिदिन लगभग 360 मिनट चलती है। लोकसभा में बजट सत्र 2026 के दौरान पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन में कहा था कि संसद चलाने में हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपये, हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपये और एक दिन में लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

इसी आधार पर तीन दिनों का अनुमानित संचालन खर्च इस प्रकार है-

बिंदु स्थिति मानसून सत्र के बीते दिन 3 सामान्य विधायी कामकाज नहीं प्रभावित प्रश्नकाल 3 अनुमानित संचालन समय 1080 मिनट प्रति मिनट अनुमानित खर्च ₹2.5 लाख कुल अनुमानित संचालन लागत ₹27 करोड़

तीन दिन में संसद में क्या हुआ?

पहला दिन: विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा बार-बार स्थगित।

दूसरा दिन: गतिरोध जारी, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज प्रभावित।

तीसरा दिन: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर हंगामा, सदन सामान्य रूप से नहीं चल पाया।

यानी तीन दिनों में करोड़ों रुपये की संचालन लागत के बावजूद जनहित से जुड़े विधेयकों, प्रश्नकाल और नीतिगत बहस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी।

लोकतांत्रिक जवाबदेही का भी नुकसान

संसद नहीं चलने का मतलब सिर्फ आर्थिक खर्च नहीं है। इससे कई संवैधानिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित होती हैं।

-सांसद सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते।

-मंत्रालयों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती।

-लंबित विधेयकों पर चर्चा टल जाती है।

-जनता से जुड़े मुद्दे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाते।

-संसदीय समितियों के लिए जरूरी बहस का आधार कमजोर पड़ जाता है।

यानी नुकसान सिर्फ समय का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी होता है।

संसद का खर्च आखिर जाता कहां है?

बहुत से लोग मानते हैं कि खर्च सिर्फ सांसदों के वेतन पर होता है जबकि हकीकत इससे कहीं बड़ी है। संसद के संचालन में कई अलग-अलग चीजों पर खर्च होता है:

-लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय

-हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन

-सुरक्षा व्यवस्था

-अनुवाद और रिपोर्टिंग सेवाएं

-लाइव प्रसारण और आईटी सिस्टम

-बिजली, रखरखाव और अन्य प्रशासनिक खर्च

यानी सदन चले या ना चले, इन व्यवस्थाओं पर खर्च लगातार होता रहता है।

जगदंबिका पाल ने क्या कहा था?

बजट सत्र 2026 के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामे के बीच पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सांसदों से कहा था, “हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपये, हर घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपये और एक दिन में करीब 9 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। सदन नहीं चलने से जनता का पैसा बर्बाद होता है।”

उनकी यह टिप्पणी आज के गतिरोध के संदर्भ में फिर चर्चा में है।

सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी?

संसदीय परंपरा कहती है कि सदन चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को चर्चा के लिए माहौल बनाना होता है जबकि विपक्ष को विरोध के साथ-साथ बहस में भी हिस्सा लेना होता है। जब दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जनता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का होता है।

लोकतंत्र में विरोध जरूरी है लेकिन संसद का उद्देश्य केवल विरोध नहीं बल्कि समाधान भी है। तीन दिनों तक सदन ठप रहने से करोड़ों रुपये की संचालन लागत तो लगी ही, साथ ही कानून निर्माण, जवाबदेही और जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी प्रभावित हुई। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं कि 27 करोड़ रुपये खर्च हुए बल्कि यह भी है कि देश को इसके बदले मिला क्या?