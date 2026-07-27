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Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: सरकार आज लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले कानून को और सख्त बनाने के लिए एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन नीट विवाद को लेकर मचा राजनीतिक हंगामा कम होता नहीं दिख रहा है। शनिवार को सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगें मान लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों ने दबाव बनाए रखने का संकल्प लिया है।

विपक्ष नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग के आरोपों पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग करने की तैयारी में है। वे पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के मामलों पर जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाबदेही तय करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

Live Updates

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10:51 (IST) 27 Jul 2026

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद संसद भवन पहुंचे हैं। यहां पर एनडीए के साथियों ने उनका स्वागत किया है।

10:47 (IST) 27 Jul 2026

अगर छात्र आतंकवादी थे, तो उनसे बातचीत क्यों की गई- सुरेंद्र राजपूत

दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "अगर छात्र आतंकवादी थे, तो उनसे बातचीत क्यों की गई? और अगर वे छात्र हैं और हमारे देश का भविष्य हैं, तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया? पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद में माफी मांगनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों के खिलाफ पेलेट गन के कथित इस्तेमाल पर बयान देना चाहिए।"

10:40 (IST) 27 Jul 2026

बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी एफआईआर दर्ज की जा रही - प्रियंका गांधी

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से माफी मांगने की कांग्रेस की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। मैंने यह सुना है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर माफी मांगने का क्या फायदा?"

10:21 (IST) 27 Jul 2026

देश के युवा यह सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा उनकी हर बात मानने को तैयार रहे- पवन खेड़ा

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि यह देश में किसी मंत्री का पहला ऐसा इस्तीफा है जो देश ने उनसे छीन लिया। किसी ने उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा। उन्हें देश के युवाओं ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और हम देश के युवाओं को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी। जिस तरह से छात्रों पर कार्रवाई हुई। जिस तरह से प्रधानमंत्री इतने दिनों तक चुप रहे। गृह मंत्री ने इस तरह की कार्रवाई का आदेश दिया क्योंकि गृह मंत्री के आदेश के बिना यह संभव नहीं है। देश के युवा यह सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा उनकी हर बात मानने को तैयार रहे।"

10:14 (IST) 27 Jul 2026

विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे।

10:10 (IST) 27 Jul 2026

पैलेट गन के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद ने जताई चिंता

तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने सोमवार को जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई और सवाल किया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह के बल का इस्तेमाल क्यों किया गया।

10:06 (IST) 27 Jul 2026

हम चर्चा के लिए तैयार हैं- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा, "हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम इससे भाग नहीं रहे हैं, विपक्ष की मांग है कि चर्चा हो। हमारी मांगों में शामिल हैं: छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह का बयान, उसके बाद चर्चा होगी। दूसरी मांग है प्रधानमंत्री की माफी।"

10:00 (IST) 27 Jul 2026

हम हर बिल पर बहस करना चाहते हैं- महुआ माजी

जेएमएम की सांसद महुआ माजी ने कहा, "इस पर बहस होना बिल्कुल सही है, हम हर बिल पर बहस करना चाहते हैं। हालांकि, हमने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी अक्सर बहस करने से बचती है या अगर बहस करती भी है, तो अपनी मर्जी से काम करती है। इसलिए, हमें उनके शामिल किए गए प्रावधानों की बारीकी से जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि क्या इनसे भविष्य में कोई गड़बड़ी हो सकती है। हम इसकी बारीकी से जांच करना चाहते हैं क्योंकि पहले भी हमें भरोसा दिलाया गया था कि पेपर लीक नहीं होंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है; यह बार-बार हुआ है। छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए, हम यह पक्का करना चाहते हैं कि भविष्य में छात्रों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।"

09:51 (IST) 27 Jul 2026

युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ- अवधेश प्रसाद

अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था; इलाज से बेहतर बचाव है। अगर यह पहले होता, तो जिन युवाओं ने आत्महत्या की, वह नौबत नहीं आती। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन हुए, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता (LoP) को हिरासत में लिया गया। अगर यह कदम पहले उठाया गया होता, तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं।

09:47 (IST) 27 Jul 2026

क्या यह बिल पेपर लीक को रोक पाएगा- राम गोपाल यादव

लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' लाने के केंद्र सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम गोपाल यादव कहते हैं, "क्या यह बिल पेपर लीक को रोक पाएगा? धारा 302 के तहत पहले से ही कड़े प्रावधान हैं। क्या उम्रकैद या मौत की सज़ा ने कभी हत्याओं को रोका है? इसे सिर्फ़ कानून से नहीं रोका जा सकता। पेपर लीक या तो उन लोगों के ज़रिए होते हैं जो प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं या जहाँ वे छपते हैं, या फिर कुछ बहुत प्रभावशाली कोचिंग सेंटरों के ज़रिए जिनकी पहुँच बहुत मज़बूत होती है। लीक वहीं से शुरू होते हैं। आप चाहे कितने भी कानून बना लें, सिर्फ़ उससे ये नहीं रुकेंगे।"

09:42 (IST) 27 Jul 2026

दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए- प्रमोद तिवारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "सवाल कानून का नहीं है क्योंकि कानून तो पहले से ही मौजूद था। यह टास्क कमेटी का मामला नहीं है, बल्कि नीयत का मामला है। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों से पेपर सेट करवाए। इसलिए, दोषी तो यहीं बैठे हैं, फिर भी जांच कहीं और हो रही है। ये सभी फैसले धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। SIT को सबसे पहले उनसे पूछताछ करनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।"

09:37 (IST) 27 Jul 2026

मैं आशा करती हूं कि इस पर रचनात्मक चर्चा होगी- सायोनी घोष

टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने कहा, "हम शुरू से ही इस पर चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष इस पर चर्चा करने से कतरा रहा था; हमें उम्मीद है कि वे सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा उठाए गए कदम और जिस तरह से युवाओं और छात्रों के विचारों को सुना गया है, वह सराहनीय कदम है। एक सांसद के रूप में, मैं आशा करती हूं कि इस पर रचनात्मक चर्चा होगी।"

09:30 (IST) 27 Jul 2026

सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठकर तय करेंगे कि क्या करना है- अखिलेश यादव

लोकसभा में आज पेश होने वाले सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "अभी सरकार कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। सरकार को जागरूकता को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जागरूकता सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठकर तय करेंगे कि क्या करना है।"

09:24 (IST) 27 Jul 2026

कांग्रेस सांसद विजयकुमार ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद विजयकुमार ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने 20 जुलाई, 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने पर तत्काल चर्चा की मांग की है। कन्याकुमारी के सांसद ने अपने नोटिस में सदन से आग्रह किया है कि NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए, इस मुद्दे को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले के तौर पर लिया जाए।

09:21 (IST) 27 Jul 2026

हिबी ईडन ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें 20 जुलाई को जंतर-मंतर के पास 'चलो संसद' मार्च के दौरान युवा छात्रों के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स सहित सुरक्षा कर्मियों द्वारा बल के असंगत और अत्यधिक उपयोग पर चर्चा की जाएगी।

09:16 (IST) 27 Jul 2026

जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे एंटी पेपर लीक बिल

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करेंगे। जो सांसद बिल पर बोलेंगे- बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या (भाजपा), शर्मिला सरकार और मिताली बाग (टीएमसी), लावु श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी), डॉ. श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), सुनील तटकरे (एनसीपी), अनुप्रिया पटेल (अपना दल) और अरुण भारती (लोजपा राम विलास) का नाम शामिल है।

09:13 (IST) 27 Jul 2026

केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा बल का क्रूर, बिना उकसावे के और अनुपातहीन उपयोग विषय पर चर्चा की जाएगी।