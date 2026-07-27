Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: सरकार आज लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले कानून को और सख्त बनाने के लिए एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन नीट विवाद को लेकर मचा राजनीतिक हंगामा कम होता नहीं दिख रहा है। शनिवार को सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगें मान लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों ने दबाव बनाए रखने का संकल्प लिया है।

विपक्ष नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग के आरोपों पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग करने की तैयारी में है। वे पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के मामलों पर जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाबदेही तय करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

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