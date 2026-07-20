संसद मानसून सत्र लाइव अपडेट: सोमवार से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और इस वजह से कई बार दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि मानसून सत्र लाभकारी साबित होगा। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की।
इससे पहले रविवार को संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया था कि इस बार सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के सांसदों ने टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने के मुद्दे पर वॉकआउट कर अपना विरोध दर्ज कराया था। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने दो टूक कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन वे इसकी आड़ में किए जाने वाले परिसीमन के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में विपक्षी दल राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाए जाने, विदेश नीति, पेपर लीक, मणिपुर की स्थिति सहित कुछ और मुद्दों को फिर से उठा सकते हैं।
वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने राज्यसभा में वंदे मातररम् को लेकर विधेयक लाने की तैयारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे।
Parliament Session 2026 LIVE: हम छात्रों के साथ खड़े हैं- सांसद डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला। उन्होंने कहा, "देश में हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार न तो उनकी बात सुनने को तैयार है और न ही बातचीत करने को… सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम जंतर-मंतर तक मार्च करने जा रहे हैं।"
Parliament Session 2026 LIVE: टीएमसी के बागी सांसदों पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि 20 बागी और गद्दार सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है फिर भी उन्हें सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था। आज हमने देखा कि सरकार ने सीटें बदल दी हैं।
Parliament Session 2026 LIVE: पवन खेड़ा, सुष्मिता देव ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। पवन खेड़ा कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के महेश केवट और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। महेश केवट मध्य प्रदेश से और सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। सुष्मिता देव हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं।
Parliament Session 2026 LIVE: संसद मार्च के दौरान लगा लोगों का जमावड़ा
मानसून सत्र के बीच ही जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। इस दौरान आसपास के इलाकों में काफी संख्या में लोग जमा हो गए।
Parliament Session 2026 LIVE: सदन की कार्यवाही में उत्साह के साथ भाग लें सांसद: पीएम नरेंद्र मोदी
संसद के मानसून सत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "जब तर्क और तथ्य ठोस हों तो शांत रहकर भी अपनी बात असरदार ढंग से रखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि सदन की चर्चा ऐसे तर्कों और तथ्यों से समृद्ध होगी। हर आवाज़ को मौका मिले और हर विचार का सम्मान हो। मैं सभी सांसदों से इस सदन की कार्यवाही में उत्साह के साथ भाग लेने का आग्रह करता हूं।"
Parliament Session 2026 LIVE: कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दिया नोटिस
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने संसद के मानसून सत्र से पहले राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है।
Parliament Session 2026 LIVE: सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद
सीजेपी के संसद तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्वीट किया, "सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।"
Parliament Session 2026 LIVE: सीजेपी के संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस सतर्क
संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च को देखते हुए सोमवार को दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। जंतर-मंतर, संसद और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
Parliament Session 2026 LIVE: CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिटास ने दिया नोटिस
CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा के कामकाज के नियमों (नियम 67) के तहत राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है और वंदे मातरम विधेयक, 2026 को पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है।
Parliament Session 2026 LIVE: संसद सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन और इसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर अभ्यास किया। मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसद भवन परिसर की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनडीआरएफ और संसद के सुरक्षाकर्मी करते हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने संसद भवन का दौरा किया और मानसून सत्र के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।
Parliament Session 2026 LIVE: बिरला ने की सहयोग की अपील
संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग देने की अपील की ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जनहित के मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए लोकसभा में आमंत्रित भी किया।
Parliament Session 2026 LIVE: जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में किया जाएगा पेश
सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। प्रस्तावित विधेयक के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी और इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी।
Parliament Session 2026 LIVE: टीएमसी के बागी सांसदों के लिए बैठने की व्यवस्था में बदलाव
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लिए नयी सीट आवंटित की हैं ताकि वे अलग बैठ सकें। अफसरों ने बताया कि कुल 39 सांसदों को नयी सीट आवंटित की गई हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिधुन रेड्डी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की हरसिमरत कौर बादल भी उन सदस्यों में शामिल हैं, जिनकी सीट में बदलाव किया गया है।