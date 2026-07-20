संसद मानसून सत्र लाइव अपडेट: सोमवार से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और इस वजह से कई बार दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि मानसून सत्र लाभकारी साबित होगा। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की।

इससे पहले रविवार को संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया था कि इस बार सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के सांसदों ने टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने के मुद्दे पर वॉकआउट कर अपना विरोध दर्ज कराया था। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने दो टूक कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन वे इसकी आड़ में किए जाने वाले परिसीमन के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में विपक्षी दल राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाए जाने, विदेश नीति, पेपर लीक, मणिपुर की स्थिति सहित कुछ और मुद्दों को फिर से उठा सकते हैं।

वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने राज्यसभा में वंदे मातररम् को लेकर विधेयक लाने की तैयारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे।

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