Millets Menu: अब संसद के मेन्यू में दिखाई देंगे ये खास आइट्स, सांसदों की ‘बल्ले-बल्ले’

Millets: ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में होने जा रहे G20 समिट के हर कार्यक्रम में बाजरे के व्यंजन पेश किए जाएंगे।

कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने सांसदों ने मिलेट्स के आइट्स खाने के लिए लंच पर इनवाइट किया था। (File Photo- ANI)

Millets Menu: सरकार इन दिनों मिलेट्स के उत्पादन और खपत बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय संसद के मेन्यू में भी मिलेट्स से बने कई खास आइट्म्स जुड़ने जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जल्दी ही संसद की कैंटिन के मेन्यू में ज्वार वेजिटेबल उपमा से लेकर बाजरा खिचड़ी और रागी लड्डू से लेकर बाजरे का चूरमा दिखाई देंगे। इसके अलावा मेन्यू में पारंपरिक बिरयानी और कटलेट भी होंगे। रविवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मिलेट्स का जिक्र किया था। ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में होने जा रहे G20 समिट के हर कार्यक्रम में बाजरे के व्यंजन पेश किए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों के लिए स्पेशल मिलेट्स मेन्यू की मांग की है। जिसके बाद अब सांसद पुराने के अलावा नए मेन्यू में से भी अपने पसंद की चीजें चुन सकेंगे। मिलेट मेन्यू में क्या-क्या होगा मिलेट मेन्यू में बाजरे का राब (सूप), रागी डोसा, रागी घी रोस्ट, रागी थट्टे इडली, ज्वार वेजिटेबल उपमा स्टार्टर के तौर पर होंगे। इसके अलावा मेन कोर्स के तौर पर सरसों का साग मक्का/बाजरे/ज्वार की रोटी के साथ होगा, रागी पूड़ी आलू की सब्जी के साथ, मिक्स मिलेट खिचड़ी और बाजरा खिचड़ी गार्लिक चटनी के साथ। डेसर्ट में केसरी खीर, रागी अखरोट के लड्डू और बाजरे का चूरमा शामिल किए गए हैं।

