संसद में बोले BJP सांसद- भविष्य में जीडीपी का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं, हुए ट्रोल

सरकार की ओर से शुक्रवार को दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है। GDP का लगातार गिरना चिंता का विषय है। पिछली 26 तिमाहियों में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा हुई। इस दौरान एक बीजेपी संसद ने जीडीपी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा।

संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन था। जीडीपी के मुद्दे पर लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जीडीपी 1934 में आई इससे पहले कोई जीडीपी नहीं थी… केवल जीडीपी को बाइबल, रामायण या महाभारत मान लेना सत्य नहीं है और भविष्य में जीडीपी का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज नई थ्योरी है आम आदमी का स्थायी आर्थिक कल्याण, हो रहा है या फिर कोई नहीं हो रहा है। जीडीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है के सतत विकास। लोगों को खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है।

GDP is fiction

Ramayana and Mahabharata are reality

— ThaNAMOs (@kabirazad2017) December 2, 2019