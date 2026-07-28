लगातार एक सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद सोमवार को सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने पर सहमति बन गई। इसके साथ ही सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर मंगलवार से चर्चा का रास्ता साफ हो गया।

यह घटनाक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को इस्तीफा देने के दो दिन बाद सामने आया। उन्होंने नीट (यूजी) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था।

सोमवार को गतिरोध खत्म करने की दिशा में अहम प्रगति पर्दे के पीछे चली बातचीत के बाद हुई। इस बातचीत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सरकार के फ्लोर मैनेजरों ने किया। हालांकि, इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के विरोध में विपक्ष के हंगामे के चलते बार-बार स्थगित होती रही।

पक्ष-विपक्ष में बनी सहमति

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सदन में इस विधेयक पर चर्चा कराने की अपील कर रहे थे। उन्होंने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले तीन घंटे के स्थगन के दौरान विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इसी दौरान सरकार के फ्लोर मैनेजरों ने भी विपक्षी नेताओं के साथ लगातार बातचीत जारी रखी।

शाम तक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर मंगलवार को चर्चा होगी। चर्चा के दौरान सांसद पहले अपने-अपने संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे जिसके बाद सरकार उनका जवाब देगी।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से पुष्टि की कि संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत हुई थी और पार्टी ने मंगलवार को इस विधेयक पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। यह सहमति ऐसे दिन बनी जब सोमवार को लगातार हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही एक बार फिर लगभग पूरी तरह बाधित रही।

सोमवार को लोकसभा में क्या-कुछ हुआ?

सोमवार की शुरुआत विपक्षी सांसदों के संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन से हुई। विपक्ष ने दो मुद्दों को लेकर विरोध जताया- छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और राम मंदिर चंदा विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य दलों के सांसद संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग करने लगे। लगातार हंगामे के बीच दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 सदन में पेश किया।

दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर सभी दलों से सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक व संगठित परीक्षा घोटालों पर रोक लगाना है।

बिरला ने यह भी बताया कि विधेयक पर सांसदों की ओर से 91 संशोधन प्रस्ताव दिए गए हैं। इस पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है और जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद उन्होंने सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का मौका देने के लिए सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अपील का समर्थन किया और सवाल उठाया कि जब विपक्ष ने खुद इस विधेयक पर बड़ी संख्या में संशोधन दिए हैं, तो फिर वह चर्चा से क्यों बच रहा है।

जब शाम 5 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा। इस पर रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाया कि वे उसी विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं जिसकी मांग उन्होंने खुद नीट विवाद के बाद की थी।

रिजिजू ने कहा, ”सभी सदस्य पूरी तैयारी के साथ आए हैं। विपक्ष के कई सांसदों ने इस विधेयक पर संशोधन भी दिए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि देश का युवा संसद की कार्यवाही देख रहा है। इसलिए विपक्ष को हंगामा करने के बजाय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। लगातार हंगामे के बीच अंततः लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में सोमवार को क्या-कुछ हुआ?

राज्यसभा में भी सोमवार को लगभग यही स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। लेकिन सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर सदन में बयान देने की मांग की। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर कई बार स्थगित करनी पड़ी।

दोपहर के लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 को विचारार्थ सदन में पेश किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यवाही फिर बाधित हो गई।

बाद में उपसभापति हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की।

वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में सदन में बयान देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी जारी रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के जरिए सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित तरीकों से जुड़ी गड़बड़ियों के लिए सजा और जुर्माने को पहले के मुकाबले काफी सख्त किया गया है।

एंटी पेपर लीक बिल में क्या नए संशोधन

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की जेल का प्रावधान होगा जबकि 2024 के कानून में यह सजा 3 से 5 वर्ष तक थी। इसी तरह अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। यदि अपराध किसी संगठित गिरोह या नेटवर्क द्वारा किया गया पाया जाता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा ताकि आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जा सके।

इसके साथ ही केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) गठित करने का अधिकार भी मिलेगा।

इससे एक दिन पहले, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी।

गौर करने वाली बात है कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के भीतर और बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गया। अब विपक्ष ने अपना फोकस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रित कर दिया है।

विपक्ष की मांग है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल और अन्य कार्रवाई पर गृह मंत्री सदन में बयान दें।