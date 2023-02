Parliament Budget Session: नहीं माना विपक्ष, संसद में फिर हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

Adani Group Row, Sansad Satra News: अडाणी मसले पर आज संसद में फिर हंगामा हुआ। विपक्ष इस मसले पर JPC जांच की मांग कर रहा है।

Parliament में विपक्ष लगातार अडाणी मामले में जांच की मांग कर रहा है (ANI Image)

Budget Session of Parliament: ससंद के बजट सत्र में आज से सुचारू रूप से कार्यवाही होने की उम्मीद थी लेकिन दोनों ही सदनों में ऐसा देखने को नहीं मिला। लोकसभा में मंगलवार सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने इस दौरान उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला। यहां सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा में अडाणी मामले में जांच की मांग कर रहे थे। हंगामा न रुकता देख सभापति ने राज्यसभा को भी 12 बजे तक स्थगित कर दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि ज्यादातर विपक्षी दलों ने संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम अडाणी से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग जारी रखेंगे। Also Read Budget 2023: तालिबान को भी भाया भारत का बजट, कहा- सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजपी मीटिंग में पहुंचे पीएम मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीयदल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए गए हर बजट का फोकस गरीबों का हित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले यह हमारी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था बावजूद इसके कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है। बजट सत्र के दौरान बीजेपी की यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि विपक्ष के विरोध की वजह से अब तक संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram