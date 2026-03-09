Parliament Budget Session LIVE Updates: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार (9 मार्च 2026) से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और बाद में इस प्रस्ताव पर मतदान होगा। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष संसद में लेकर आया है। इस प्रस्ताव के बाद से ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आसन पर नहीं आए थे और पहले चरण में सदन की कार्यवाही का संचालन अन्य पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी समर्थन करने की घोषणा कर दी है। सत्र के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व कांग्रेस की ओर से सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। आंकड़े सरकार के पक्ष में हैं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रस्ताव खारिज हो जाएगा।
सोमवार (9 मार्च 2026) के लिए तय की गई संसदीय कार्यवाही में अविश्वास प्रस्ताव को हिस्सा बनाया गया है। इस प्रस्ताव को तीन सांसदों की ओर से सदन पटल पर पेश किया जा रहा है। इन सदस्यों में मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश और डॉ म्लसु रवि का नाम शामिल है। प्रस्ताव को कार्यवाही का दो बार कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया है। प्रस्ताव में विपक्ष का दावा है कि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्षता नहीं नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है। लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं बोलने देने, महिला सांसदों पर लगाए आरोप और निष्कासित किए गए सांसदों के मामले को भी इससे जोड़ा गया है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। पढ़ें बजट सत्र के दूसरे चरण की हर अपडेट लाइव…
Parliament Session LIVE: विपक्षी नेताओं द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव
बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कई विपक्षी नेताओं द्वारा लाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सदन में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। उन्होंने अध्यक्ष पर लोकसभा में कुछ अप्रत्याशित कार्रवाई की वजह करते हुए कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ कुछ झूठे दावे कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में न आने का अनुरोध करने का भी आरोप लगाया था। बिरला ने नोटिस प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया था, लोकसभा सचिवालय ने कहा था कि वह एजेंडा के निपटारे के बाद ही लौटेंगे।
Parliament Budget Session LIVE Updates: संसदीय कार्यवाही में अविश्वास प्रस्ताव को हिस्सा बनाया गया
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा
Parliament Session LIVE: बजट सत्र का दूसरा चरण आज से
