प्रधानमंत्री मोदी बोले- छात्र सरस्वती की पूजा करते हैं लेकिन परीक्षा के दिन हनुमान जी को याद करते हैं

राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुक्रवार (16 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के गुर दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छात्र जीवन से जुड़ी बातेें भी छात्रों से साझा कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मजेदार बात कही कि आमतौर पर छात्र ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन परीक्षा दिन वे हनुमान जी की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान कहा- ”ये तो मैं स्कूल के अंदर चुटकुले सुना देता था। लेकिन हकीकत यह है कि मन में एक भाव रहता था आत्मविश्वास का, यह बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास कोई जड़ी-बूटी नहीं है कि मम्मी कह दें कि एग्जाम में जाने से पहले यह टेबलेट ले लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘परीक्षा पर चर्चा: प्रधानमंत्री मोदी के साथ’ कार्यक्रय में छात्रों के सामने अपने विचार रख रहे थे। बता दें दिल्ली में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए कई तरीके बताए।

Students usually worship Goddess Saraswati, the goddess of knowledge. But on the day of exam, they worship Lord Hanuman: PM Narendra Modi at #ParikshaPeCharcha pic.twitter.com/dKshOlYGaO

— ANI (@ANI) February 16, 2018