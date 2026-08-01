Pappu Yadav Ram Mandir Controversy: संसद परिसर में राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी को लेकर किए गए एक नाटकीय प्रदर्शन के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव चौतरफा घिर गए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली से लेकर वाराणसी तक कई पुलिस शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई हैं।

हालांकि, इन कानूनी कार्रवाइयों और बीजेपी के भारी विरोध के बीच पप्पू यादव ने तीखा पलटवार करते हुए अपने कदम को जायज ठहराया है। पप्पू यादव को ये नहीं लगता है कि उन्होंने संसद परिसर में जो प्रदर्शन किया था, वो कहीं से गलत था, या आलोचनात्मक था।

मंदिर के पैसे की रक्षा का उठाया मुद्दा

अपने खिलाफ दर्ज हो रहीं शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “क्या सनातन और मंदिर निधि को लूटने वालों को बेनकाब करना और उनके खिलाफ लड़ना गलत है? क्या मंदिरों और एक अरब भारतीयों की आस्था की रक्षा करना गलत है?”

पप्पू यादव ने पूरी आक्रामकता से कहा, “चाहे हमें कितना भी विरोध झेलना पड़े या गोली भी खानी पड़े, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भाजपा नेता क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।”

संसद में क्या हुआ था बवाल

बता दें कि यह यह पूरा विवाद 31 जुलाई को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए एक सांकेतिक नाटक से शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर मंदिर के पुजारी के रूप में नजर आए जिनके हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी।

दूसरे विपक्षी सांसदों ने श्रद्धालुओं का अभिनय किया और एक चंदा पेटी में पैसे डाले। नाटक के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि मंदिर के दान का पैसा चुपचाप गायब किया जा रहा है, जिस पर श्रद्धालु सवाल उठाते हैं। इस दौरान विपक्ष ने “चंदा चोर, गद्दी छोड़” और “अमित शाह, सदन में आओ” जैसे तीखे नारे भी लगाए।

बीजेपी आक्रामक, दर्ज हुईं कई FIR

इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी और विभिन्न हिंदू संगठनों ने विपक्षी नेताओं पर सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज समेत कई नेताओं ने नई दिल्ली में औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा सूर्य मैथिल नामक याचिकाकर्ता ने दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वाराणसी के एक धार्मिक नेता की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 (महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस कानून के लागू होने की संवैधानिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। हालांकि, यह कानून तभी प्रभावी होगा जब महाराष्ट्र सरकार इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगी। पढ़िए पूरी खबर…