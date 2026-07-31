पार्लियामेंट में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी सासंदों ने एक बैनर ले रखा था, जिस पर लिखा था- अमित शाह संसद से गायब क्यों? इसी के साथ विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी का भी मुद्दा उठाया।

विपक्षी सासंदों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए संसद परिसर में बैठ गए। इस दौरान पप्पू यादव के बगल में एक महिला सांसद भी बैठीं हुई थीं। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा- चंदा चोर, गद्दी छोड़।

इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पप्पू यादव के पास आते हैं और उनकी पास रखी दान पेटी में कुछ पैसे चंदा के रूप में देते हुए नजर आते हैं। वहीं, राहुल गांधी के बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी पप्पू यादव के पास आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं, इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी वहां मौजूद थीं। जैसा कि न्यूज एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है।

वहीं, कांग्रेस ने पप्पू यादव और राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, “‘चढ़ावा चोर – गद्दी छोड़’ – कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में ‘चढ़ावा चोरी’ के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन, संसद परिसर।”

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, “राम मंदिर चंदा चढ़ावा पूरे राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इस विषय पर पूरा राष्ट्र एक साथ है। अफसोस है कि एक महीने से ज्यादा हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी।

सीसीटीवी की निगरानी में होगा सब

अयोध्या स्थिति श्रीराम मंदिर में दान चोरी को लेकर उठे विवाद के बीच अब राम मंदिक ट्रस्ट पूरे सिस्टम को पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। श्रद्धालुओं के करोड़ों रुपये के चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने, बैंक में जमा कराने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। इन बदलावों का उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका को पूरी तरह समाप्त करना और श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत करना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर को मिले दान की गिनती अब सीसीटीवी निगरानी में कराई जाएगी। गिनती कक्ष, दान पेटियों को खोलने की प्रक्रिया, नकदी की छंटाई, मशीनों से गिनती, पैकेजिंग और बैंक तक पहुंचाने की पूरी श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहेगी।

हालांकि, राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक यह आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि इसके लिए कुल कितने कैमरे और किस तरह के कैमरे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि केवल कैमरे ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जा रहा है। हर चरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा, अधिकृत कर्मचारियों की सीमित पहुंच होगी और सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इससे किसी भी स्तर पर जवाबदेही तय करना आसान होगा।

कौन हैं जगदीश आफले जो बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सचिव

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगेगी। हालांकि, उन्हें पहले ही ट्रस्ट का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) बना दिया गया है और इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नया प्रस्ताव भेज दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर।