पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अपनी अपराध शाखा के अंतर्गत एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है। जिसका काम प्रश्नपत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत अन्य अपराधों की जांच करना होगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कथित NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

दिल्ली पुलिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, पुलिस आयुक्त की स्वीकृति से एसटीएफ का गठन किया गया है और यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ केंद्र द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की जांच करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, एसटीएफ ऐसे मामलों में त्वरित अभियोजन और दिन-प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस इकाई का नेतृत्व अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त करेंगे, जबकि अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त इसके कामकाज पर समग्र पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे ।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त की स्वीकृति से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत पेपर लीक और अन्य परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के भीतर एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक के कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की है। इनमें भर्ती परीक्षा रैकेट से जुड़े मामले शामिल हैं। जिनमें फर्जीवाड़े, सॉल्वर गैंग और एसएससी और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में संगठित नकल नेटवर्क शामिल हैं। हाल ही में सीबीआई द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले दिल्ली पुलिस ने एनटीए द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले दर्ज किए थे और उनकी जांच की थी, जिसमें नीट-यूजी 2024 विवाद से जुड़े मामले भी शामिल थे।

‘मेट्रो, इंटरनेट और रास्ते बंद…’, मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही है लेकिन वह पेपर लीक के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। पढ़ें पूरी खबर।