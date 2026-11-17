लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनके माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बीच जीवन में सिर्फ एक बार झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी को अपनी पत्नी सोनिया गांधी की उपलब्धियों पर गर्व होता।

राहुल गांधी नई दिल्ली में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते और पिता की मौत के बाद परिवार पर पड़े असर को याद किया। राहुल ने कहा, ”वह मेरे पिता की थीं और मेरे पिता उनके थे।” हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इस किताब को लॉन्च किया है। किताब को पहली बार 10 नवंबर को उपलब्ध कराया गया था।

राहुल गांधी ने बताया कि उनके माता-पिता की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज की सेंट एंड्रयूज स्ट्रीट स्थित वर्सिटी रेस्टोरेंट में हुई थी। यह रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है। कई साल बाद जब राहुल गांधी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गए तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट को देखने पहुंचे जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे।

राहुल ने रेस्टोरेंट के पीले रंग के दरवाजे और वहां उन्हें टेबल तक ले जाने वाले व्यक्ति को भी याद किया। जब उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि उनके माता-पिता की मुलाकात इसी जगह हुई थी तो उसने उन्हें पहचान लिया। हालांकि राहुल गांधी को उस रेस्टोरेंट का चिकन चासूर (Chicken Chasseur) खास पसंद नहीं आया।

जिंदगी में सिर्फ एक बार हुआ था दोनों के बीच झगड़ा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के रिश्ते से जुड़ी कई यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के बीच जिंदगी में सिर्फ एक बार झगड़ा हुआ था। उस समय राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे और सोनिया गांधी की बात नहीं सुन रहे थे।

राहुल गांधी नई दिल्ली में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी को सोनिया गांधी की उपलब्धियों पर गर्व होता। राहुल ने कहा, ”वह मेरे पिता की थीं और मेरे पिता उनके थे।”

क्यों हुआ था राजीव गांधी का सोनिया से झगड़ा?

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता को सिर्फ एक बार झगड़ते हुए देखा था। उन्होंने कहा, ”मैं यहां अमरिंदर सिंह जी को देख रहा हूं। हमने उन्हें (राजीव गांधी और सोनिया गांधी) बहस करते देखा था। लेकिन दोनों को झगड़ते हुए सिर्फ एक बार देखा। संयोग से उस समय मेरे पिता अमरिंदर सिंह से फोन पर बात कर रहे थे। यही एकमात्र मौका था जब हमने उन्हें झगड़ते देखा।”

Rahul Gandhi Ji shared a story of his college days when he went with his “girlfriend” to the same Varsity restaurant in the Cambridge where Rajiv Gandhi Ji and Sonia Gandhi Ji had met for the first time.



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पिता की गोद में बैठती थीं सोनिया गांधी

राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के करीबी रिश्ते को याद करते हुए बताया कि उनके पिता की गोद में अक्सर उनकी मां बैठा करती थीं। बचपन में उन्हें लगता था कि सभी माता-पिता ऐसे ही रहते हैं।

उन्होंने कहा, ”पापा बैठे होते थे और उनकी गोद में मम्मा बैठी होती थीं। मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है। जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था और उनके माता-पिता को इस तरह नहीं देखता था तो मैं उनसे पूछता था कि तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठतीं?” राहुल ने कहा कि उनका बचपन इसी तरह के माहौल में बीता था।

कैम्ब्रिज के रेस्टोरेंट में हुई थी पहली मुलाकात

राहुल गांधी ने बताया कि उनके माता-पिता की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज की सेंट एंड्रयूज स्ट्रीट स्थित वर्सिटी रेस्टोरेंट में हुई थी। यह रेस्टोरेंट अब कथित तौर पर बंद हो चुका है। कई साल बाद जब राहुल पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गए तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट को देखने पहुंचे जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे।

राहुल को वहां का पीले रंग का दरवाजा और उन्हें टेबल तक ले जाने वाला व्यक्ति आज भी याद है। जब उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि उनके माता-पिता की मुलाकात इसी जगह हुई थी तो उसने उन्हें पहचान लिया।

हालांकि, राहुल को वहां का चिकन चासूर पसंद नहीं आया। उन्होंने मजाक में कहा, ”अगर आपको प्यार करना है तो वर्सिटी रेस्टोरेंट जाइए। लेकिन वहां का चिकन चासूर कभी मत खाइए। वहां का खाना बहुत खराब है।”

इंदिरा और राजीव गांधी की मौत ने परिवार को तोड़ दिया

राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बिखरते हुए देखा। उन्होंने कहा, ”हमने अपने एक सहारे (इंदिरा गांधी) को गोली लगते देखा और फिर अपने सबसे बड़े सहारे (राजीव गांधी) को टुकड़ों में बिखरते देखा।”

राहुल ने बताया कि राजीव गांधी की मौत वाले दिन की सोनिया गांधी को कोई याद नहीं है। उनकी किताब में इस घटना की डिटेल बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की मदद से तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले वह हंसमुख और लोगों से घुलने-मिलने वाली महिला थीं। लेकिन पति को खोने के बाद उनका स्वभाव बदल गया। राहुल के मुताबिक, देशभर के लोगों ने सोनिया गांधी को अपनापन महसूस कराने में मदद की।

सोनिया गांधी के साहस की राहुल ने की तारीफ

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मां चार बार कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर उबरी हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के साहस की तारीफ करते हुए कहा, ”मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी डरा हुआ नहीं देखा।”

कार्यक्रम में INDIA गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शामिल थे। बीजेपी नेता और कांग्रेस के पूर्व सदस्य अमरिंदर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

बीजेपी ने सोनिया गांधी पर अपनी किताब में घटनाओं को सही तरीके से पेश न करने और तथ्यों को अपनी सुविधा के मुताबिक दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने किताब की तारीफ करते हुए इसे सोनिया गांधी के जीवन और उपलब्धियों का ईमानदार विवरण बताया है।