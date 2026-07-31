जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में घायल हुए दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को लेकर अपनी बात रखी। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया।
एक घायल पुलिस अधिकारी की बेटी ने बताया कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) हैं और प्रदर्शन के दौरान मुख्य बैरिकेड पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता अक्सर बताते थे कि यह प्रदर्शन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया था बल्कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को जंतर-मंतर मंच के पास हिंसक भीड़ ने उनके पिता को घसीटा और उनकी जान लेने की कोशिश की। इस हमले के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल ले जाया गया जहां वे करीब चार घंटे तक बेहोश रहे। बेटी ने कहा कि देर रात जब उनके पिता घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी।
उन्होंने आगे कहा कि पापा को ऐसे देखना हमारे लिए बेहद दर्दनाक था। जब हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ड्यूटी के दौरान ऐसा होता रहता है। उन्होंने आगे बताया कि पापा के सिर मे चार टांके आए थे। वो कोई छोटी-मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। फिर जब मैंने सोशल मीडिया खोलकर देखा तो पता चला कि लोग मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और अगले दिन मुझे पता चला कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। मुझे लगा फिर मुझे भी जाना चाहिए अपने पापा और दूसरे पुलिस वालों को जस्टिस दिलाने के लिए। मुझे बाकी पुलिस परिवारों का भी साथ मिला।
वहीं घायल असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके पिता को सेवा के दौरान चार बार वीरता सम्मान मिल चुका है। उन्होंने कहा कि उनके दादा भी सीमा सुरक्षा बल (BSF) में थे और 1971 के युद्ध में शामिल रहे थे।
लक्ष्य ने बताया कि उन्हें अपने पिता के घायल होने की जानकारी उनके एक साथी से मिली। जब उन्होंने तस्वीर देखी तो पिता के सिर पर चार टांके लगे थे और सिर का हिस्सा मुंडा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ उग्र और असामाजिक तत्वों ने बिना किसी उकसावे के पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय एक पत्थर उनके सिर पर लगा जिससे उन्हें गंभीर चोट आई।
एक अन्य घायल ASI की पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पति के साथ हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पति पिछले 33 वर्षों से दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहे हैं। 20 जुलाई को वह रोज की तरह ड्यूटी के लिए जंतर-मंतर गए थे। सुबह करीब 11 बजे उन्होंने फोन पर बताया था कि वहां भारी भीड़ है और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उसी शाम उन्हें पता चला कि उनके पति को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके मुताबिक, पति ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर गमले, पत्थर, चप्पल और जूते फेंके। साथ ही संसद की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ दिए गए।
परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
CJP प्रदर्शन: आपराधिक रिकॉर्ड वालों के खिलाफ होगा लीगल एक्शन
दिल्ली सरकार ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि वो सीजेपी प्रदर्शकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। इस आदेश के जरिए दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शन से जुड़े मामले में 13 FIR दर्ज की हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन्हें गिरफ्तार या डिटेन किया गया है, उन्हें जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि क्रिमिनल बैक ग्राउंड वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।