पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंकित बिढान चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि इस चुनाव में एबीवीपी और शिरोमणि अकाली दल की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SOI) ने यह चुनाव गठबंधन करके लड़ा था।

जानकारी के मुताबिक, एबीवीपी उम्मीदवार अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद का चुनाव 2879 वोटों के अंतर से जीत लिया है। इस चुनाव को Genz वोटरों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बता रहे थे। यह कहना इसलिए भी गलत नहीं होगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में राज्य के करीब 23 जिलों के युवा वोटर पढ़ते हैं।

दूसरी बार एबीवीपी ने दर्ज की जीत

अंकित बिढान को कुल 3149 वोट मिले। ASAP के आदिल बराड़ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं NSUI के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले साल भी ABVP ने ही छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष पद जीता था। इस बार एबीवीपी ने दूसरी बार जीत का परचम लहराया है।

जीत के बाद अंकित बिढान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है बल्कि यह Gen Z की जीत है। Gen Z ने साबित कर दिया है कि मोदी जी और ABVP के लिए उनके दिलों में जगह है।