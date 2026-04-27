झारखंड के गिरिडीह जिले की दो पंचायतों में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के मामले में कम से कम एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 60 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। स्थानीय नेताओं के अनुसार, यह घटना पानीपुरी (गुपचुप) खाने से जुड़ी बताई जा रही है।

झारखंड के गिरिडीह की बाजतो पंचायत के मुखिया जितेंद्र वर्मा ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि गांव में हादसे के पहले दिन रविवार को करीब 40-50 लोगों को डायरिया (दस्त) की शिकायत हुई। उन्होंने कहा, ”इनमें से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई।” अगले दिन पालमो पंचायत में नए मामले मिले और करीब 20 लोगों बीमार पड़ गए और उन्हें गिरिडीह सदर असप्ताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया, ”अभी तक हमने 10 मरीजों को भर्ती किया है और बाकी को लाया जा रहा है।”

गांव वालों का का आरोप है कि बीमार पड़े सभी लोगों ने एक ही विक्रेता से पानीपुरी खाई था। गोलगप्पे बेचने वाला यह शख्स पालमो पंचायत का रहने वाला है। जितेंद्र वर्मा ने दावा किया कि पुलिस ने पहले विक्रेता को हिरासत में लिया था लेकिन उसी रात छोड़ भी दिया।

जिस बच्चे की मौत हुई, उसे हालत बिगड़ने पर उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया था। उसके पिता राम किशोर प्रसाद वर्मा ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स और अस्पताल में इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, ”जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मैंने 1-1.30 बजे के आसपास एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन देर तक कोई जवाब नहीं मिला। करीब डेढ़ घंटे बाद दोपहर 3 बजे एम्बुलेंस पहुंची।” उनका यह भी आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उनके बच्चे को तुरंत कोई इलाज नहीं दिया गया। उनका कहना है, ”करीब एक-डेढ़ घंटे तक कोई नर्स या डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। मेरा बच्चा मेरी गोद में मर गया।” उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

परिवार ने अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है लेकिन यह कहा है कि वे इस मामले को अधिकारियों के सामने उठाएंगे। पिता ने प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ”अगर समय पर इलाज मिलता तो मेरा बच्चा बच सकता था। मैं गुपचुप बेचने वाले के खिलाफ और यहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज करूंगा।”

इस बीच, कई प्रभावित मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है जिनमें से कई को सलाइन चढ़ाई जा रही है। आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए सिविल सर्जन से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।